Hypnotic: prima immagine di Ben Affleck nel film di Rodriguez

Prima immagine raffigurante Ben Affleck dal set di Hypnotic.

L’attore è protagonista della nuova pellicola di Robert Rodriguez.

Tra i film di prossima uscita c’è un thriller dal titolo di Hypnotic, una pellicola che vedrà nei panni del protagonista Ben Affleck. Al riguardo, è da poco stata divulgata una prima immagine dell’attore impegnato nel suo nuovo ruolo.

Hypnotic: il thriller di Robert Rodriguez

Hypnotic è il nuovo lavoro del regista Robert Rodriguez. Grande amico di Quentin Tarantino, il regista statunitense ha alle spalle diverse esperienze anche in ambito di produzione, sceneggiatura e montaggio. Per quanto riguarda la regia, da segnalare proprio la collaborazione con Tarantino in film come Four Rooms, Sin City e Machete, senza dimenticare il cult Grindhouse – Planet Terror del 2007.

Oltre a Ben Affleck, a far parte del cast di Hypnotic ci saranno anche Alice Braga, Hala Finley, JD Pardo, Dayo Okeniyi, Jackie Earle Haley e William Fichtner. La pellicola sarà prodotta dallo Studio 8, dalla Racer Rodriguez e dalla Troublemaker Studios, mentre si sa ancora molto poco al momento per quanto riguarda la data di uscita, che dovrebbe essere resa nota nei prossimi mesi.

“Un thriller alla Hitchcock sotto steroidi, con molti colpi di scena e con tanta energia“, questa una prima descrizione del film fornita dallo stesso Rodriguez. Il regista continuerà ad essere impegnato nella presentazione di Hypnotic nel corso dell’edizione del SXSW Film Festival di Austin, che avrà luogo il prossimo 12 di marzo.

L’immagine con Ben Affleck

L’immagine di cui si parla ci mostra un Ben Affleck scuro in volto e intento a mostrare una foto, che ritrae con molta probabilità quella che dovrebbe essere sua figlia. Da quello che si sa in merito alla trama, Affleck interpreta infatti un detective impegnato non solo nel cercare di risolvere diversi misteriosi crimini ma anche nella ricerca della figlia scomparsa.

Un fatto drammatico per il protagonista, e che potrebbe essere legato tra l’altro ad una sorta di programma governativo segreto. L’immagine che ritrae l’attore nel suo nuovo ruolo potrebbe infine riguardare per la precisione la fase iniziale delle sue indagini.

Il progetto Air

La carriera di Ben Affleck, che dopo aver interpretato Batman nel DC Universe potrebbe anche dirigerlo nel reboot The Brave and the Bold, continua ad essere piena non solo per quanto riguarda la parte di attore ma anche appunto alla regia.

L’ultimo importante progetto è quello che porta il nome di Air. Il film, che vede Affleck impegnato anche in veste di attore insieme a Matt Damon, è incentrato sulla storia dell’accordo tra Michael Jordan e la Nike e arriverà nelle sale il prossimo 5 aprile.