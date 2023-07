La gelosia di Jennifer Lopez per Jennifer Garner: ecco le regole per Ben Affleck

La cantante sarebbe gelosa soprattutto di Jennifer Garner: ecco le regole che deve seguire Ben Affleck.

Jennifer Lopez avrebbe imposto delle rigidissime regole a Ben Affleck a causa della sua profonda gelosia per Jennifer Garner.

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck prosegue per il momento senza intoppi. Lo scorso 18 luglio la popstar e l’attore hanno deciso di volare a Las Vegas allo scopo di festeggiare il loro primissimo anniversario di matrimonio, ma nonostante la relazione sembri procedere a gonfie vele la cantante resta estremamente gelosa di suo marito. In particolare, a preoccupare ora Jennifer Lopez sarebbe in particolare l’attrice Jennifer Garner.

La gelosia di Jennifer Lopez per Jennifer Garner

Jennifer Lopez, per via della sua gelosia, avrebbe imposto a Ben Affleck di seguire alcune regole quando quest’ultimo si ritrova impegnato per motivi di lavoro sul set. Regole che già valevano in via generale sono state ora ripensate dalla cantante soprattutto per quanto riguarda Jennifer Garner, ex moglie di Affleck oltre che madre dei suoi figli.

A far venire prepotentemente fuori la questione è stato in particolare il recente annuncio della partecipazione della Garner al prossimo Deadpool 3 nei panni di Elektra, un ruolo già interpretato dall’attrice nel film Daredevil con protagonista proprio Affleck. I due si conobbero proprio sul set di questo film, e secondo alcune voci da qui scattò la scintilla che portò poi alla loro storia d’amore e al conseguente matrimonio nel 2005.

Le regole che Jennifer Lopez ha imposto a Ben Affleck

Il ritorno di Jennifer Garner nei panni di Elektra potrebbe magari rendere concreto un ritorno anche da parte di Ben Affleck nel ruolo di Daredevil anche solo per un semplice cameo. Da qui le rigide regole che Jennifer Lopez avrebbe prontamente imposto ad Affleck.

Ecco quanto riferito al riguardo da una fonte del The Mirror:

“Jennifer Lopez ha già pronto un elenco di regole per quando Ben Affleck lavora, ma ne aggiungerà di sicuro altre se dovesse recitare in un cameo al fianco di Jennifer Garner. Inoltre i personaggi di Elektra e di Daredevil sono sentimentalmente legati e quindi la Lopez si starebbe assicurando che non si ricreino momenti come ai vecchi tempi“.

Per quanto riguarda tali regole, queste consisterebbero ad esempio nella possibilità per Jennifer Lopez di poter accedere 24 ore su 24 e sette giorni su sette al set, il divieto di effettuare dei servizi fotografici o delle interviste promozionali congiunte e l’obbligo per Ben Affleck di ritornare immediatamente a casa una volta terminate le riprese.