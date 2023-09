Ritorno al futuro torna al cinema: questa volta restaurato e in 4K

In occasione del Ritorno al futuro Day, il primo film dell’iconica trilogia di Robert Zemeckis torna al cinema in 4K, insieme a iniziative speciali. Ecco tutto quello che occorre sapere.

Chi non ha mai visto Ritorno al futuro? Senza dubbio, è una delle saghe cinematografiche più popolari di sempre, che racconta le avventure dell’adolescente Marty McFly che viaggia indietro e avanti nel tempo per sistemare alcuni danni che ha commesso involontariamente. Il primo film della trilogia è uscito nel 1985, ma torna regolarmente sul grande schermo ogni anno, in occasione di una giornata speciale.

Il 21 ottobre, infatti, si celebra il Ritorno al futuro Day e per celebrare questa giornata l’iconica saga di Robert Zemeckis viene riportata al cinema. Questo evento viene ripetuto regolarmente dal 2015 – anno in cui è ambientato il secondo film della saga, quando Marty e Doc vanno nel futuro di trent’anni – e da allora questa iniziativa ha sempre ottenuto un grande successo.

La saga, dal 1985 a oggi, ha incassato circa 400 milioni di dollari in tutto il mondo ed è riuscita a unire più generazioni. Il Ritorno al futuro Day, tuttavia, non prevede solo la proiezione dei film, ma anche alcune iniziative speciali.

Ritorno al futuro Day, tutto sull’evento che riporta al cinema la saga

Il Ritorno al futuro Day si celebra ogni anno il 21 ottobre e prevede la proiezione del film: questa volta, però, verrà mostrato restaurato e in 4K. L’evento è organizzato da Nexo Digital, che sul suo sito ufficiale ha pubblicato tutte le sale che intendono aderire all’iniziativa, in collaborazione con l’associazione Ritorno al futuro Italia APS, Radio Deejay e Mymovies.it

In occasione di questa splendida giornata si invitano tutti i fan della saga di Robert Zemeckis a radunarsi nei cinema che aderiranno all’evento travestendosi come i personaggi dei film, portando gadget e diffondendo sui social l’hashtag #RitornoAlFuturoDay2023. Gli spettatori non solo potranno godersi la pellicola restaurata e in 4K, ma potranno mettere le mani sui Golden Tickets Celebrativi, in tiratura limitata, che verranno distribuiti nei cinema. In questi cinema, inoltre, saranno esposti locandine e poster nuovissimi. Nel frattempo, è stato anche pubblicato un nuovo trailer.

Il cast di Ritorno al futuro prevede ovviamente Michael J. Fox e Christopher Lloyd nei ruoli del coraggioso diciassettenne Marty McFly e del geniale scienziato Emmett Brown, affettuosamente soprannominato “Doc” dal ragazzo. Seguono Thomas F. Bilson (Biff/Buford Tannen) e Lea Thompson (Lorraine Baines). I tre film sono ambientati nel 1955, nel 2015 (e nella versione alterata nel 1985) e nel 1885.