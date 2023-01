Michael J. Fox: i suoi personaggi più famosi

Michael J. Fox, oggi 61 enne, a cavallo degli anni 80 e 90, è diventato un nome di famiglia, per i suoi film e sitcom. Abbiamo raccolto tutte le serie più famose in cui abbiamo visto l’attore.

L’attore canadese, diventato una celebrità a fine anni 80, ha cavalcato l’onda del successo fino al decennio successivo, quando, purtroppo, gli è stato confermato il morbo di Parkinson, nei primi anni ’90. Fox ha potuto lavorare nonostante la malattia, riducendo però notevolmente il suo carico di lavoro. La malattia diagnosticata non ha frenato il suo elenco filmografico, sempre più folto. Ancora oggi l’attore è rispettato e stimato in tutto il mondo. Ecco i suoi personaggi più famosi.

Casa Keaton (1982)

La sitcom Casa Keaton è stata il trampolino di lancio di Fox. L’attore interpretava i panni di di Alex P. Keaton, un giovane con idee repubblicane. La serie si concentrava sulle esperienze di tutti i giorni. Da qui, l’attore canadese ha iniziato la sua carriera, facendosi un nome, anche per altre e numerose opportunità presentate.

Ritorno al futuro (1985)

Beh… Non c’è bisogno di dire altro se non: RITORNO AL FUTURO. Diretto da Robert Zemeckis, il film è diventato una pietra miliare del genere filmografico, conosciuto di generazione in generazione. La pellicola, senza ombra di dubbio la più grande e famosa dell’attore, vede Micheal nel ruolo del giovane Marty McFly, un giovane con la capacità di viaggiare nel tempo. Il resto è storia.

Doc Hollywood – Dottore in carriera (1991)

Quando Fox ha lavorato per il film era all’apice della sua carriera, una star indiscussa di Hollywood. Nella commedia, Fox interpreta un aspirante e arrogante chirurgo plastico, Ben Stone. Tornando a casa, un giorno, rimane bloccato in un piccolo paese. Costretto ad effettuare lavori socialmente utili, per aver provocato un gravissimo incidente, si innamorerà di una fanciulla del posto.

Mars attack! (1996)

Film satirico sull’attacco degli alieni degli anni 50. Nella pellicola, tra ironia e assurdità, diretta da Tim Burton nel 1996, Fox interpreta Jason Stone, un giornalista che vuole ottenere un grande vantaggio dall’episodio con gli alieni. Il giornalista, però, metterà a rischio la sua vita, quando incontrerà davvero i marziani, ostili e scontrosi.

Spin City (1996)

A metà degli anni 90, Fox fa centro in un altro successo, grazie alla Sitcom Spin City. Nella serie, composta da 6 stagioni, l’attore canadese è Mike Flaherty, il vicesindaco di New York e deve gestire tutte le difficoltà legate al suo ruolo.

Spin City – Fonte Google

L’interprete, a causa della sua malattia, ha dovuto abbandonare il mondo dello spettacolo nei primi mesi del 2000. I suoi sintomi diventarono un ostacolo per continuare la sua vita da attore. Al suo posto, in Spin City, intervenne Charlie Sheen, sostituendo l’attore.