Tim Burton: tutto pronto per la Mostra del regista a Torino

Manca sempre meno all’inizio della mostra dedicata al regista a Torino.

Le ultime sulla mostra di Tim Burton in programma al Museo del Cinema di Torino. A Torino è ormai tutto pronto per l’attesissima mostra dedicata a Tim Burton in programma al Museo del Cinema del capoluogo piemontese. Ecco le ultime relative all’evento che vedrà protagonista uno dei registi più importanti e amati degli ultimi trent’anni.

La Mostra di Tim Burton a Torino

Il Mondo di Tim Burton è la mostra interamente dedicata all’acclamato e visionario regista all’interno del Museo Nazionale del Cinema di Torino. L’evento è stato ideato e curato da Jenni He in collaborazione con lo stesso Burton, con la mostra che allestita alla Mole Antonelliana che verrà inaugurata il prossimo 10 ottobre. A partire poi dall’11 ottobre fino al 7 aprile del 2024 la mostra sarà costantemente aperta al pubblico.

La mostra sarà suddivisa nello specifico in 9 diverse sezioni tematiche con oltre 500 esempi di opere d’arte originali del regista dai suoi esordi fino agli anni più recenti consistenti in dipinti, disegni, fotografie, concept art, costumi e installazioni scultoree a grandezza naturale.

L’iniziativa permetterà a tutti i fan di Tim Burton di immergersi totalmente nello straordinario e fantastico universo creato dalla visionaria mente del regista. Il nucleo principale della mostra si concentra in particolare sull’archivio personale dell’autore di opere rimaste nell’immaginario collettivo come Edward mani di forbice, La fabbrica di cioccolato e La sposa cadavere, con i fan che potranno ammirare non solo vari documenti ma anche bozze e disegni dei motivi ricorrenti da cui hanno preso vita molti dei personaggi dei film di Burton.

Mostra di Tim Burton: il 27 settembre via alle prevendite per la Masterclass dell’11 ottobre

Tra gli eventi in programma per la mostra di Tim Burton a Torino spicca soprattutto la Masterclass che avrà luogo l’11 ottobre alle 18:30 e in occasione della quale il regista verrà insignito del premio Stella della Mole. L’apertura delle prevendite per poter accaparrarsi i biglietti per l’evento condotto da Piera Detassis avverrà il prossimo 27 settembre a partire dalle ore 10:00.

Nella stessa serata dell’11 ottobre alle ore 20:30 Tim Burton avrà l’opportunità di incontrare il pubblico al Cinema Massimo e di introdurre uno dei suoi film più famosi, una pellicola che verrà scelta a sorpresa dallo stesso regista.

Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, ha voluto presentare l’atteso evento della mostra dedicata a Tim Burton:

“Ospitare Tim Burton a Torino è un sogno che si realizza. L’immaginario fantastico dei suoi film ha accompagnato le nostre vite, dai bambini agli adulti, e sarà meraviglioso vedere come il suo mondo colorato e stravagante si inserirà nel magico spazio della Mole Antonelliana. La mostra è stata ospitata in altri Paesi in spazi espositivi convenzionali e sono sicuro che il Museo Nazionale del Cinema si trasformerà per unire follia architettonica e genio creativo, oltre a inserirsi nel progetto strategico di internazionalizzazione del nostro ente“.