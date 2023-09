Mark Wahlberg, è vero che vuole ritirarsi?

Il noto attore Mark Wahlberg starebbe pensando di abbandonare la recitazione? Ecco che cosa ha dichiarato.

Senza dubbio, Mark Wahlberg è uno dei personaggi più noti del mondo di Hollywood. Ha cominciato a recitare negli anni ’90, circa trent’anni fa, e oggi non si è distinto solo come attore, ma anche come produttore (cinematografico e televisivo), nonché come rapper e modello.

Il suo primo film è stato Mezzo professore tra i Marines e risale al 1994. Da allora ha recitato regolarmente, arrivando al cinema almeno una volta all’anno tutti gli anni. Tra i premi più importanti che ha ricevuto, ci sono due nomination agli Oscar (come Miglior attore non protagonista e Miglior film) per The Departed e per The Fighter e due nomination ai Golden Globe per gli stessi film.

Nonostante il successo costante, di recente l’artista starebbe valutando un ritiro che sembrerebbe addirittura definitivo. Mentre rifletteva sulla propria carriera, infatti, ha ammesso di non sapere per quanto continuerà a recitare, al cinema o in televisione.

Mark Wahlberg, “Non credo che seguirò ancora per molto questo ritmo”

In una recente intervista per The Hollywood Reporter, Mark Wahlberg ha rivelato a Cigar Aficionado di star riflettendo molto, nell’ultimo periodo, sul suo futuro lavorativo e ha ammesso di non avere una risposta certa, ma che non crede continuerà a lavorare con il ritmo che ha sostenuto finora, che lo ha portato a recitare al cinema circa ogni anno, dal 1994 a oggi.

Tra le motivazioni, ci sarebbero anche quelle familiari: “Sto sicuramente lavorando più duramente che mai. Alcune attività in un certo senso le costruisci, le superi e vai avanti. Spero nei miei figli e vedremo quali sono i loro interessi, ma non credo che seguirò ancora per molto questo ritmo. Questo è certo, perché è la cosa più difficile. Ho iniziato a diventare un produttore per necessità. Non volevo sedermi e aspettare che Brad Pitt o Tom Cruise o chiunque fosse già affermato prima di me in quel momento oppure Leo [DiCaprio] rifiutassero un film passandolo a me. Sono sempre stato proattivo nel cercare di trovare materiale e progetti che potessi produttore e sapevo che fossero quelle giuste per me, per creare il mio destino“.

L’artista è sposato dal 2009 con la modella Rhea Durham e la coppia ha quattro figli, nati tra il 2003 e il 2010. Nonostante le recenti dichiarazioni, avrebbe già alcuni film in programma per il cinema, anche se ancora non hanno una data di uscita: Arthur The King, Our Man From Jersey e The Family Plan.