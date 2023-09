Sofia Coppola: le parole della regista sull’incontro con Priscilla Presley

La regista ha parlato dell’incontro con Priscilla Presley cui ha dedicato il suo ultimo film.

La regista Sofia Coppola ha voluto parlare del suo primo incontro in assoluto con Priscilla Presley.

Nel mese di ottobre farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche Priscilla, film presentato in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia che rappresenta un adattamento cinematografico delle memorie del 1985 Elvis and Me scritte da Priscilla Presley. A dirigere il film Sofia Coppola, con la regista che ha voluto parlare di come è stato il suo primo incontro in assoluto con la moglie dell’icona Elvis.

Le parole di Sofia Coppola sul suo primo incontro con Priscilla Presley

Ancora qualche settimana di attesa e sarà finalmente in sala l’atteso Priscilla di Sofia Coppola. Il biopic incentrato sulla vita di Priscilla Presley e sulla sua relazione con Elvis è stato presentato di recente a Venezia alla presenza della stessa Presley. Quest’ultima viene interpretata da Cailee Spaeny, con Jacob Elordi nel ruolo invece di Elvis.

In merito alla sua ultima opera, Coppola ha voluto parlare delle emozioni provate nel corso del suo primo incontro con Priscilla. Queste le parole sull’ex moglie di Elvis da parte della regista nel corso di un’intervista rilasciata per People:

“Ero emozionata ma anche molto nervosa all’idea di incontrarla. Mi ha permesso di intervistarla, di farle domande. Ed era molto, molto dolce. Ma io ero nervosa. Pensavo ‘Questa è la mia opportunità per parlare dell’argomento’, cosa che non avevo mai potuto fare prima. Lei è stata molto gentile e mi ha permesso di chiamarla spesso successivamente. Anche mentre revisionavo i miei appunti potevo comunque contattarla“.

Priscilla di Sofia Coppola a ottobre nei cinema

Il film Priscilla tratta della storia di Elvis e Priscilla ma dal punto di vista della donna, che ha fatto la conoscenza dell’iconico cantante all’età di 14 anni. Queste altre dichiarazioni di Sofia Coppola in merito alle scoperte fatte per il suo ultimo film:

“Quando ho letto il libro sono rimasta davvero sorpresa dal fatto che lei andasse al liceo e che vivesse a casa di Elvis. Solo ascoltare tutti i dettagli della sua vita è stato davvero affascinante. Ricordo di aver pensato ‘Cosa facevi tutto il giorno quando aspettavi a casa ed Elvis era lontano?’ Stavo cercando di capire cosa le passasse per la testa, cosa facesse per riempire le sue giornate quando non era con lui“.

Altro aspetto molto importante del film, stando alle parole della regista di film come Lost in Translation, Marie Antoinette e Somewhere, è quello relativo al guardaroba della protagonista:

“I costumi sono davvero importanti nel mostrare il suo personaggio e la sua trasformazione da adolescente a donna adulta. E per quanto riguarda tutti i dettagli, Stacey Battat, la nostra costumista, ha fatto un lavoro straordinario e ha mostrato davvero quello che stava attraversando a livello emotivo. Volevamo mettere in contrasto quanto fosse giovane e innocente all’inizio, andando a Graceland e poi ritrovando sé stessa“.

Dopo essersi sposati il primo maggio del 1967 e aver avuto nel 1968 una figlia di nome Lisa Marie, Elvis e Priscilla si separarono nel 1972 per poi divorziare ufficialmente nel mese di ottobre del 1973.