Il ballo virale sui social di Stefano De Martino

Mentre ancora il web impazza con il gossip su Belen e il nuovo flirt con Lorenzoni, De Martino balla e si diverte al matrimonio dell’amica

Quando si parla di De Martino e Belen è un attimo pensare all’associazione con le telenovelas latino- americane. Si lasciano, poi ritornano insieme, poi si lasciano. Flirt, corna, figli. Gli ingredienti ci sono tutti.

E questa estate, dopo vari rumors campeggiati nei mesi addietro, su una presunta (ennesima) crisi tra i due, qualcosa si è formalizzato realmente. E la prima, come sempre a far girare il gossip, è Belen ora al fianco dell’imprenditore Elio Lorenzoni, prima paventato amico da una vita e ora invece capitolato e eletto a partner del momento.

Nel frattempo che i social e il web puntano l’attenzione come sempre sulla coppia De Martino- Rodriguez, lui tace. Non un commento sui suoi profili, non una indiscrezione. Tutto in un’alea di sobrietà che sembra voler aderire al suo nuovo e apprezzato ruolo di conduttore della seconda Rete del servizio pubblico. Non scivola mai De Martino ed in questo mantiene un’immagine assolutamente ineccepibile ed inattaccabile.

I motivi della rottura con Belen

Di cose ne sono state dette tante, si è pronunciato in merito anche l’ex re dei paparazzi, nonché ex fidanzato di Belen, Fabrizio Corona, che ha tirato fuori, come cause della crisi, i differenti stili di vita dei due: più posato lui, nell’andare a letto presto e meno avvezzo alla vita sfrenata; più frizzantina lei, sempre sulla cresta dell’onda in quanto a presenze in eventi mondani.

Vero o no, un pochino, ci si potrebbe anche credere anche semplicemente andando ad osservare i due ragazzi singolarmente. Lui, ex ballerino, dedito alla danza ed alla disciplina e al rigore; lei modella e show-girl dal passato sentimentale “vivace”, incline a presenziare nelle serate importanti e alle public relation.

De Martino e il ballo virale

Invitato di recente al matrimonio di una sua amica ballerina, Francesca La Marca, si è fatto notare in completo blu impeccabile e per il sorriso e la solarità dimostrata durante la festa.

Si è lanciato in balli e danze con l’amica e gli invitati e la performance è stata ripresa in un video, ben presto diventato virale. Il conduttore, infatti, è stato filmato mentre canta e balla con Francesca La Marca. Stefano pare essere felice e sereno di trovarsi in una giornata di festeggiamenti con i suoi amici più cari. E per ora ancora nessun commento sulla fine della relazione con la moglie. Il papà di Santiago non sbaglia un colpo, vediamo se saprà mantenere nel tempo questa linea.