Peter Pan, la clip con Jude Law come Capitan Uncino fa impazzire i fan

Jude Law interpreterà Capitan Uncino nel live action Peter Pan e Wendy. Disney ha appena rilasciato una clip che mostra tutta la crudeltà del pirata senza mano.

Il prossimo 28 aprile Peter Pan e Wendy debutterà su Disney+. Si tratta dell’ennesimo live action di un classico Disney, che uscirà a poche settimane di distanza da La Sirenetta, di cui negli ultimi mesi si è parlato moltissimo. La casa di produzione, di recente, ha dichiarato di voler rimettere mano a molti franchise di successo del passato e di conseguenza si sta lanciando in diversi remake e sequel.

Anche Peter Pan diventerà un live action e arriverà direttamente online, questa volta con il titolo originale del romanzo di J. M. Barrie, ovvero Peter Pan e Wendy. Il cast è composto da numerosi attori interessanti, tra cui Jude Law, al quale è stata assegnata la parte del terribile Capitan Uncino, acerrimo nemico del bambino protagonista.

Solo poche ore fa, Disney ha pubblicato una breve clip che mostra l’entrata in scena del capitano, mentre interagisce con Spugna e gli altri suoi uomini sulla sua nave pirata. Solo con pochi secondi, Jude Law riesce a rendere perfettamente il personaggio, che forse in questo adattamento risulterà ancora più crudele che nel cartone animato.

Peter Pan, la crudeltà di Jude Law nei panni di Capitan Uncino

In questi pochi secondi di Peter Pan e Wendy, vediamo un povero pirata cercare di nominare Peter Pan mentre si trova sulla porta, al di là della cabina di Capitan Uncino. Il ragazzo non riesce neanche a terminare la parola che il capitano spara alla porta, che si stacca dai cardini e finisce addosso al mozzo.

Ed ecco l’entrata in scena di Jude Law, che lascia cadere la pistola e cammina sulla porta e sul corpo del pirata. All’inizio, si pensa che il ragazzo sia morto, ma poi lo si sente cercare di parlare, facendo capire al pubblico che il proiettile non lo ha colpito. Il film, infatti, nonostante qualche scena più difficile delle altre, rimane concepito per un target molto giovane.

Capitan Uncino richiama Spugna, chiedendogli un telescopio, ignorando completamente l’uomo ferito e, anzi, ricordando al suo braccio destro che avrà bisogno di “una nuova porta“. Spugna, a questo punto, ribatte che si tratta della “terza porta in un mese“, lasciando intendere che il personaggio di Jude Law sarà particolarmente suscettibile all’idea di Peter Pan, e forse addirittura più crudele e vendicativo.