Elemental: il trailer del nuovo film Disney Pixar

Elemental. Il nuovo film Disney-Pixar sulla vita degli elementi ha un nuovo trailer. Trailer e data di uscita.

E’ stato appena reso disponibile un nuovo trailer sul film di animazione Disney- Pixar, Elemental, nuovo lungometraggio diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream, che nella sua versione in lingua ha tra il team di doppiatori Leah Lewis nei panni del personaggio della piccola fiammella, Ember, e Mamoudou Athie nel ruolo invece di Wade, due abitanti di Element City, città immaginaria dove si svolge ed è ambientato il lungometraggio, dove gli appartententi ai quattro elementi, fuoco, acqua, terra e aria, vivono insieme ma non possono mai mischiarsi.

All’interno del reparto di sceneggatura abbiamo bBrenda Hsueh, John Hoberg e Kat Likkel. Il film è previsto nelle sale italiane nell’estate del 2023, prodotto e distribuito da Walt Disney Pictures Pixar Animation Studios.

Trama e Curiosità su Elemental

Dal nuovo trailer che è stato rilasciato, il film di animazione Elemental si prefigura già un classico Pixar: dotato di una trama e una storia molto semplice e lineare che in realtà cela al suo interno un’allegoria ben più ricca di significato, che guiderà le azioni e lo sviluppo del film.

La trama infatti recita così: “Elemental segue le vicende di un’insolita coppia, Ember e Wade in una città i cui abitanti, ovvero fuoco, acqua, terra e aria, vivono insieme. Ember, una tenace e ardente giovane donna e Wade, il ragazzo che segue la corrente, stanno per scoprire qualcosa di fondamentale: quanto hanno davvero in comune, nonostante le apparenti diversità”.

Il film si ispira all’infanzia del regista, Peter Sohn nella grande mela, New York: “I miei genitori sono emigrati dalla Corea all’inizio degli anni Settanta e hanno costruito un negozio di alimentari molto frequentato nel Bronx. Eravamo una delle tante famiglie che si erano avventurate in una nuova terra con sogni e speranze, in un univo crocevia di culture, lingue e piccoli bellissimi quartieri. Questo è quello che mi ha portato al film Elemental”.

Nella sua filmografia, il regista Peter Sohn annovera molti altri film di animazione sempre targati Pixar ovvero Il viaggio di Arlo e Lightyear- La vera storia di Buzz. Non vediamo l’ora quindi di andare in sala a gustarci questo nuovo capolavoro Disney- Pixar.