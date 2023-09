La meravigliosa storia di Henry Sugar, il trailer del corto di Wes Anderson

Durante Venezia 80, il regista Wes Anderson ha mostrato in anteprima quattro cortometraggi ispirati ai racconti di Roald Dahl: ecco tutto quello che c’è da sapere su La meravigliosa storia di Henry Sugar.

Il Festival del Cinema di Venezia si è concluso pochi giorni fa e ha riscosso un grande successo. I film e i progetti mostrati in anteprima sono piaciuti e il pubblico non vede l’ora di poterli vedere in sala o in streaming. Tra le novità presentate, ha attirato molto l’attenzione La meravigliosa storia di Henry Sugar, una serie di corti firmata Wes Anderson.

Questi quattro corti sono stati uniti in un unico film di 37 minuti, ovvero un “mediometraggio“. Il progetto si ispira ad alcuni racconti di Roald Dahl e sono piaciuti tanto che il regista si è guadagnato il Glory to the Film-maker Award. Il mediometraggio uscirà al cinema a fine settembre, ma dopo continuerà a essere disponibile su Netflix.

Il regista, infatti, è sempre stato un grande appassionato del noto scrittore per bambini e ha siglato questo accordo con la piattaforma dopo che questa ha acquisito la Roald Dahl Story Company. In precedenza, aveva diretto anche Fantastic Mr. Fox, sempre ispirandosi all’artista inglese.

La meravigliosa storia di Henry Sugar, tutto sul mediometraggio ispirato a Roald Dahl

La meravigliosa storia di Henry Sugar si ispira a Un gioco da ragazzi e altre storie, una raccolta di racconti pubblicata da Roald Dahl nel 1977. Al centro della narrazione c’è un uomo molto ricco, ma anche molto annoiato, che un giorno incontra un uomo in grado di vedere senza usare gli occhi. Incuriosito e affascinato, decide di provare ad acquisire anche lui questa incredibile abilità. Lo scopo, però, è poco nobile… barare al gioco d’azzardo.

Il cast dell’intero progetto è molto ricco e prevede attori incredibili come Ralph Fiennes (l’indimenticabile Lord Voldemort della saga di Harry Potter), Ben Kingsley (Gandhi, Shutter Island, Schindler’s List), Benedict Cumberbatch (Sherlock, Doctor Strange, The Imitation Game), Dev Patel, Richard Ayoade, Rupert Friend e Asa Jennings. Ecco il trailer in italiano.

Il mediometraggio prevede altri tre corti: The Swan, che racconta di un ragazzo elegante e brillante preso di mira da dei bulli enormi; The Ratcatcher, la storia di un derattizzatore e Poison, il racconto di un uomo che trova un serpente addormentato nel suo letto. I quattro corti arriveranno su Netflix a partire dal 27 settembre 2023, uno al giorno fino al 30 del mese.