Il flop di The Current War: Tom Holland e Benedict Cumberbatch non bastano

The Current War, è un film biografico basato su fatti realmente accaduti uscito nel 2017. Nonostante la presenza di attori importanti come Tom Holland e Benedict Cumberbatch, la pellicola non ha mai decollato veramente, facendolo risultare un flop al botteghino.

Molte volte, nonostante l’impegno per tentare di realizzare un brillante film biografico, ci sono una serie di fattori scatenanti che ne impediscono la buona riuscita. Questo è quello che è successo al film, The Current War. Neanche la presenza di nomi celebri nel cast come Tom Holland e Benedict Cumberbatch hanno potuto evitargli il flop totale.

The Current War, tradotto per il mercato italiano come, Edison – L’uomo che illuminò il mondo, nacque già in contesto sfortunato. Poteva essere un film molto apprezzato, in quanto la rivalità tra i grandi inventori, Edison e Westinghouse è cosa risaputa. Il problema di questo film è quello di essere nato già sotto una cattiva stella. È iniziato tutto per via della casa produttrice.

The Current War e “il caso Harvey Weinstein”

Edison – L’uomo che illuminò il mondo (The Current War) era in programma già dal 2012, grazie alla sceneggiatura realizzata da Michael Mitnick, il film doveva essere prodotto da Timur Bekmambetov. Inizialmente l’idea di questo film generò una sorta di euforia collettiva, in quanto venne considerato come uno dei film di punta che sarebbe uscito in quel periodo. Poi le cose cambiarono, il produttore fu impegnato in altri progetti e la storia fu acquistata dalla The Weinstein Company, di proprietà di Harvey e Bob Weinstein.

Il regista in seguito avrebbe dovuto essere Ben Stiller, il quale poi abbandonò per concentrarsi su Zoolander 2 e da lì in poi le cose precipitarono. Prima ancora dello scandalo del caso Weinstein, la società navigava già in cattive acque. Così ci furono un susseguirsi di cambi di sceneggiatori, attori e produttori che avrebbero dovuto prendersi cura di questo piccolo tesoretto allo stato grezzo.

Alla fine lo scandalo Harvey Weinstein affondò ancora di più anche solo l’idea dell’uscita di questo film, ma Alfonso Gomez-Rejon non si diede per vinto e prese le cose di petto, diventando lui il regista di The Current War, il quale fu acquisito dalla 101 Studios. Il film fu realizzato con un budget totale di un milione di dollari.

Il nuovo cast di The Current War

The Current War è un film biografico uscito nel 2019 che si basa sulla “guerra” avvenuta tra due grandi inventori dell’epoca, Thomas Alva Edison e George Westinghouse, sostenuto da Nikola Tesla. Come racconta la sinossi ufficiale di Edison – L’uomo che illuminò il mondo:

“La storia della competizione spietata tra i due più grandi inventori dell’era industriale per stabilire quale dei due sistemi elettrici avrebbe dominato il nuovo secolo. Sostenuto da J.P. Morgan, Edison abbaglia illuminando Manhattan, ma Westinghouse”.

Il cast d’eccezione di The Current War doveva poi garantire il successo, in quanto tutti si impegnarono al 100% per la realizzazione di questo progetto. Troviamo infatti nomi molto famosi quali Benedict Cumberbatch, Katherine Waterston, Tom Holland, Nicholas Hoult, Michael Shannon e così via.

Nonostante tutte queste premesse il film purtroppo fu molto travagliato, la trama non fu considerata all’altezza del cast e della storia e purtroppo fu considerato un flop del 2019. Per chi non l’avesse visto, vi riportiamo il trailer, qualora voleste comunque cimentarvi nella visione di una storia basata su fatti realmente esistiti.