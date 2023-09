Netflix, tutte le serie in uscita a settembre

L’estate è finita, perché non iniziare l’autunno scoprendo qualche nuova serie tv? Ecco tutte quelle in uscita su Netflix.

L’autunno è iniziato, l’estate è finita e si ricomincia con le varie attività. Anche Netflix sta rinnovando il catalogo e ha intenzione di proporre grandi novità. A settembre usciranno film e serie tv completamente nuovi, nonché le stagioni nuove di show già famosi. Ecco che cosa è previsto in uscita per questo mese!

The Wolf – Non farti ingannare da lei

Cinque uomini e cinque donne partecipano a un programma per trovare l’amore, imparando a conoscersi attraverso appuntamenti e progetti di gruppo. Tra le cinque donne sono comprese anche delle cosiddette “lupe bugiarde“, alle quali non è permesso innamorarsi e devono arrivare fino alla fine senza aver stretto relazioni. Il pubblico, quindi, deve capire quali concorrenti stanno recitando.

La prima stagione esce il 3 settembre 2023.

Infamia (Infamy)

L’adolescente rom Gita, dopo aver passato tutta la vita nel Regno Unito, torna in Polonia, sua terra d’origine. Qui dovrà imparare a conciliare il suo stile di vita moderno con le antiche tradizioni di famiglia, ma tutto si complica quando si innamora.

La prima stagione esce il 6 settembre 2023.

Policia Carioca

Il poliziotto Suzano ha sempre lavorato in periferia, ma viene promosso e trasferito nella caotica Rio de Janeiro dopo aver catturato un pericoloso fuggitivo invischiato in un giro di scommesse clandestine. Presto si rende conto che lavorare nella capitale è molto diverso e che non deve guardarsi le spalle solo dai criminali, ma anche dai suoi stessi colleghi…

La prima stagione esce il 6 settembre 2023.

Lena è una giovane donna che vive in una casa altamente protetta e apparentemente impossibile da trovare insieme alla figlia Hannah e al marito Jonathan. L’uomo non permette alle due di non fare niente da sole e ogni giornata passa uguale all’altra, tra proibizioni e abusi. Un giorno, Lena riesce a scappare, ma ha un incidente d’auto e finisce in ospedale insieme ad Hannah. Qui incontra due persone che sostengono di essere i suoi genitori e di averla cercata per tredici anni.

La miniserie esce il 7 settembre 2023.

In fiamme (El Cuerpo en Llammas)

Fuori Barcellona, i resti carbonizzati del poliziotto Pedro vengono ritrovati in un’auto bruciata. Questa scoperta attira molti curiosi e quando iniziano le indagini, si scopre che all’interno della squadra di polizia esiste un sistema malato, fatto di inganni e violenze. Al centro di tutto ci sono l’ex partner di Pedro, la poliziotta Rosa, e l’ex compagno di lei, Albert.

La prima stagione esce l’8 settembre 2023.

SPY OPS: Operazioni Speciali

Gli agenti dell’MI6 e della CIA si ritrovano a collaborare tra operazioni di spionaggio, colpi di Stato sotto copertura e missioni durante la Guerra Fredda. L’elemento particolare di questa serie crime e action è che comprende vere interviste a funzionari ed ex spie dei servizi segreti americani.

La prima stagione esce l’8 settembre 2023.

Il tempo per noi

Un drama coreano a metà tra romanticismo e sovrannaturale. La protagonista è la giovane Jun-Hee, che si sta riprendendo lentamente dalla morte del suo fidanzato, avvenuta l’anno prima. Un giorno, viene misteriosamente trasportata nel 1998 e qui incontra Siheon, che assomiglia in maniera incredibilmente inquietante al suo innamorato.

La prima stagione esce l’8 settembre.

Wrestlers

La Ohio Valley di Louisville in Kentucky è una palestra di wrestling in cui si sono allenati in passato grandi campioni come Brock Lesnar, The Miz, John Cena, Dave Bautista e Randy Orton. Dopo un passato glorioso, la palestra è in crisi e rischia la chiusura… Un gruppo di imprenditori locali decide di salvarla.

La prima stagione esce il 13 settembre.

Castlevania: Nocturne

Sul finire della Rivoluzione francese, l’aristocrazia risveglia il potentissimo Vampiro Messia per sconfiggere definitivamente i ribelli che vogliono rovesciarli. Il vampiro però dichiara di voler “annientare il sole” e schiavizzare l’intera umanità, così scatena un esercito di altri vampiri e creature demoniache. L’ultima speranza per il genere umano è Ritcher Belmont, discendente di un glorioso cacciatore di vampiri.

La prima stagione esce il 28 settembre.

Le nuove stagioni

Ma non finisce qui! A settembre iniziano anche le nuove stagioni di serie già note: Disincanto, Virgin River, Di4ri, Sex Education, Top Boy e Surviving Summer.