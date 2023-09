Nowhere: il trailer del film Netflix

Uscito il trailer ufficiale di Nowhere, film ad alta tensione che uscirà su Netflix il prossimo 29 settembre.

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Nowhere, film che uscirà il prossimo 29 settembre sulla piattaforma on-line. Mia è una donna incinta che fugge da un non meglio specificato regime totalitario insieme al marito. I due sono nascosti in un container, ma vengono separati, e Mia si ritrova da sola alla deriva nell’oceano: deve quindi usare l’ingegno per salvare sé stessa e la figlia neonata da una situazione apparentemente senza speranza.

Una pellicola che promette momenti di suspence e alta tensione, in particolare per la povera Mia, interpretata da Anna Castillo, mentre il marito Nico è Tamar Novas.

Alla regia troviamo Albert Pintó, che ha diretto Possession – L’appartamento del diavolo, un episodio di La casa di carta e quattro di Sky Rojo.

Il cast del film

Anna Castillo Ferré è un’attrice spagnola, nata nel 1993 a Barcellona vincitrice del premio Goya 2017 come miglior attrice rivelazione per l’interpretazione nel film El olivo. Dal 2013 al 2015, ha interpretato il ruolo di Dorita nella serie televisiva spagnola Amar en tiempos revueltos, apparendo in 215 episodi.

Anche per Tamar Novas il riconoscimento del premio Goya: nel 1998 il regista José Luis Cuerda lo scoprì mentre realizzava un casting in diverse scuole compostelane. Per cinque anni non recitò in nessun film finché Alejandro Amenábar non gli affidò il ruolo di Javi in Mare dentro, con Javier Bardem. Così Tamar Novas si fece notare dal cinema spagnolo vincendo fra l’altro il Premio Goya come Miglior Attore Rivelazione. Dopo recitò soprattutto in piccoli ruoli per la televisione. Nel 2009 recita ne Gli abbracci spezzati, diretta da Pedro Almodóvar, con attrici come Penélope Cruz o Blanca Portillo.

Prossime uscite su Netflix

In attesa di vedere se Nowhere sarà all’altezza dei precedenti lavori di Albert Pintò, Netflix prepara le prossime uscite.

In programma sempre per il 29 settembre, Choona, una serie comica drammatica sulle rapine in lingua hindi indiana di prossima uscita in streaming su Netflix. Creata, scritta e diretta da Pushpendra Nath Misra e prodotta da Flying Saucer, la serie vede protagonisti Jimmy Shergill , Aashim Gulati , Arshad Warsi , Vikram Kochhar, Namit Das , Chandan Roy , Gyanendra Tripathi, Monika Panwar e Niharika Lyra Dutt. Non solo queste le uscite previste sulla piattaforma che è in continuo aggiornamento ed è pronta a soddisfare gli utenti di tutte le età.