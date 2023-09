Journey to Bethlehem: il trailer del nuovo film con Antonio Banderas

Nelle sale americane a novembre, Journey to Bethlehem è il musical natalizio che racconterà della nascita di Gesù. Banderas è Erode.

Il regista, Adam Anders ha confessato di aver avuto in cantiere un musical sulla storia di Gesù da tempo. Così Journey to Bethlehem si prepara ad essere il film natalizio che spopolerà nelle sale americane dal 10 novembre.

Nei panni di Maria e Giuseppe troviamo Fiona Palomo e Milo Manheim. Un Erode sui generis invece Antonio Banderas. Che la storia di Gesù sia stata musicata, non è una novità, basti pensare all’indimenticabile musical Gesus Christ Superstar. Ora però il taglio che Anders ha voluto dare al suo lavoro è decisamente più attuale ed un accenno ce lo mostra nel trailer ufficiale del progetto.

Sonorità pop natalizie

In queste ore, Affirm Films – distaccamento di Sony Pictures che si occupa di film a tematica religiosa – e Monarch Media hanno quindi condiviso il trailer ufficiale del progetto per il lancio del progetto.

Adam Anders, produttore musicale della serie Glee si cimenta quindi per la prima volta in una regia musicale. Come si evince dal trailer, il progetto racconterà in chiave nuova la storia di Maria e Giuseppe e la nascita di Gesù, intrecciando classiche melodie natalizie con nuove canzoni pop. Ci prepariamo quindi ad accogliere un prossimo cult del genere: “Ho sognato di creare un musical natalizio per anni e vederlo prendere vita con un incredibile cast ha superato ogni aspettativa. Non potremmo essere più entusiasti per questo film che diventerà un classico nei prossimi anni”, ha dichiarato Anders.

Il cast al completo

A vestire i panni di Maria e Giuseppe sono rispettivamente Fiona Palomo – già apparsa nella terza stagione della serie Netflix Outer Banks – e Milo Manheim – star della trilogia Zombies di Disney Channel, atteso anche in Thanksgiving di Eli Roth. Completano poi il cast Stephanie Gil, Rizwan Manji, Geno Segers, Omid Djalili, Joel Smallbone, Lecrae ed Antonio Banderas.

L’attore spagnolo tornerà dunque sul grande schermo dopo aver preso parte al quinto capitolo della saga Indiana Jones, Il Quadrante del Destino. Adam Sanders si è poi occupato anche della stesura della sceneggiatura – insieme a Peter Barsocchini – e della colonna sonora, in collaborazione con Nikki Anfers e Peer Astrom. Rich Peluso, vicepresidente esecutivo e capo di Affirm Films si è poi espresso sul lavoro: “Questo è il primo musical prodotto in 17 anni ed oltre 65 film da Affirm Films. Il poter lavorare con uno dei produttori musicali e cantautori di maggior successo per il nostro primo musical ha permesso di realizzare un progetto che ha superato di gran lunga le nostre aspettative. Non vediamo l’ora di condividere questo sorprendente viaggio musicale con il pubblico di tutto il mondo“.