Aquaman 2: il trailer ufficiale italiano del film DC

Pubblicato da poco il trailer ufficiale del nuovo film del DC Universe.

Il trailer italiano ufficiale di Aquaman e il regno perduto con protagonista Jason Momoa. Tra poco più di tre mesi, il prossimo 20 dicembre, farà finalmente il suo arrivo nelle sale cinematografiche il tanto atteso Aquaman e il regno perduto, sequel del film del 2018 diretto da James Wan. Ecco il trailer italiano ufficiale del quindicesimo capitolo in totale del DC Extended Universe.

Il trailer italiano ufficiale di Aquaman 2

Così come il primo capitolo del 2018, Aquaman e il regno perduto è diretto ancora una volta da James Wan. Il regista e sceneggiatore è salito alla ribalta con la direzione del primo film della saga di Saw – L’enigmista del 2004 oltre che per altri film horror come Insidious e L’evocazione – The Conjuring prima di fare il suo ingresso nel mondo del DC Universe.

Nonostante continui alti e bassi da parte dell’universo cinematografico DC, il primo Aquaman del 2018 fu accolto positivamente dalla critica e fu in grado di superare ampiamente il miliardo di dollari di incasso. Per quanto riguarda questo sequel, il percorso che ha portato alla sua realizzazione si è rivelato abbastanza impervio: il film fu annunciato in un primo momento nel febbraio del 2019, anche se le riprese sono iniziate solo nel giugno del 2021 per terminare nel gennaio del 2022. Nonostante ciò, la pellicola arriva in sala solo il prossimo dicembre per motivi legati alla post-produzione digitale oltre che a sessioni di reshoot dovute al personaggio di Batman.

Infine, il corresponsabile dei nuovissimi DC Studios insieme a James Gunn ha voluto ritoccare ulteriormente questo Aquaman 2 in modo così da poterlo rendere maggiormente compatibile con i nuovi progetti legati all’universo DC.

Ecco dunque di seguito il trailer italiano ufficiale di Aquaman e il regno perduto.

Il cast di Aquaman e il regno perduto

Per quanto riguarda il cast di Aquaman e il regno perduto, Jason Momoa ritorna ovviamente nei panni del protagonista Arthur Curry/Aquaman. Patrick Wilson interpreta Orm Marius/Ocean Master, mentre Dolph Lundgren e Nicole Kidman vestono i panni rispettivamente di re Nereus e della regina Atlanna. Ritorna infine nel ruolo della principessa Mera Amber Heard.

La trama di Aquaman e il regno perduto

La trama di Aquaman e il regno perduto vede il supereroe interpretato da Jason Momoa alle prese con il villain Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II). Per sventare la minaccia rappresentata da questo nuovo nemico, desideroso di vendicare la morte di suo padre e armato del mitico Tridente Nero, Aquaman chiede l’aiuto del fratello Orm, ex re di Atlantide.