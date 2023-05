Il dramma di Amber Heard: la sua vita dopo la battaglia legale con Johnny Depp

L’attrice in bancarotta e in Spagna insieme alla figlia dopo la sconfitta contro Johnny Depp.

Dopo aver perso la lunga battaglia navale contro Johnny Depp Amber Heard si è rifugiata in Spagna insieme alla figlia.

Quella tra Amber Heard e Johnny Depp è stata una battaglia legale infinita, che ha fatto discutere a lungo da più parti e che si è conclusa alla fine con la vittoria dell’attore. Una vicenda ormai più che nota, che è diventata ora oggetto anche di un documentario di Channel 4 dal titolo Depp v Heard il cui primo episodio è già andato in onda. Ecco ora la nuova vita dell’attrice statunitense classe 1986, alle prese nell’ultimo periodo con una situazione estremamente complicata.

Amber Heard: la battaglia legale con Johnny Depp

Come ben noto, Amber Heard accusò anche se indirettamente Johnny Depp, sposato nel 2015 con le pratiche del divorzio archiviate poi nel maggio del 2016 dopo soli 15 mesi di matrimonio, di molestie e di abusi. Da qui la citazione in giudizio per diffamazione della Heard da parte dello stesso Depp. Iniziato l’11 aprile del 2022, il processo si è poi concluso il primo di giugno, con la sentenza del tribunale di Fairfax in Virginia che si è pronunciata ufficialmente a favore dell’attore.

Una sentenza che ha condannato la Heard ad un risarcimento nei confronti dell’ex marito di 10, 35 milioni di dollari complessivi, 10 di risarcimento più altri 0,35 come danni punitivi. A tutto ciò ha fatto infine seguito una presentazione da entrambe le parti di un’istanza di appello, ritirata però nello scorso dicembre con il patteggiamento tra i due ex coniugi.

Amber Heard: la sua nuova vita in Spagna

Una volta terminata la battaglia legale con l’ex marito, la Heard ha deciso di vendere la propria casa nella Yucca Valley in California per poco più di un milione di dollari per volare dall’altra parte dell’oceano lasciando così definitivamente gli Stati Uniti.

La meta scelta dall’attrice per iniziare la sua nuova vita è stata la Spagna, per la precisione Madrid. Nella capitale spagnola, secondo diverse fonti, la Heard sta conducendo per il momento una vita tranquilla lontana da Hollywood e insieme alla figlia.

La figlia Oonagh Paige

In attesa del ritorno ad Hollywood, che potrebbe probabilmente avere luogo non appena si presenterà alla porta un nuovo interessante progetto, Amber Heard si sta dunque dedicando in tutto e per tutto alla figlia, il cui nome è Oonagh Paige.

Prima dell’inizio del processo contro Johnny Depp, l’8 aprile del 2021 la Heard ha infatti avuto una figlia da madre surrogata. Una decisione fortemente voluta dalla diretta interessata, che si è espressa più volte nel corso del recente passato sull’importanza per tutte le donne di poter avere figli senza l’obbligo del matrimonio o della famiglia tradizionale.

Gli ultimi film dell’attrice

Amber Heard, al momento in una relazione con la compagna Eve Barlow, non sembrerebbe dunque aver fretta di tornare negli Stati Uniti. Tra gli ultimi film cui ha preso parte l’attrice vi sono il thriller In The Fire e, soprattutto, Aquaman e il regno perduto, secondo capitolo del film sul supereroe del DC Universe interpretato da Jason Momoa in uscita nei cinema il prossimo 21 dicembre.