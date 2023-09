Il poster del decimo film della saga horror diretto da Kevin Greutert.

Ad ottobre arriva nei cinema italiani Saw X: il terrificante poster del nuovo capitolo della saga.

Tra poco meno di due mesi, per la precisione il prossimo 26 di ottobre, farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche italiane Saw X, decimo capitolo della celebre saga horror iniziata con il primo storico Saw – L’enigmista del 2004. In attesa dell’uscita della pellicola in sala, è ora arrivato un nuovo inquietante poster che può dare già un’idea del tipo di scene cui si assisterà durante la visione del film.

Il nuovo disturbante poster di Saw X

La sanguinaria saga di Saw l’enigmista è ormai pronta a fare il suo ritorno nelle sale cinematografiche con l’attesissimo decimo capitolo. A dirigere la pellicola è Kevin Greutert, regista statunitense che ha già lavorato all’interno della saga con la direzione di Saw VI del 2009 e di Saw 3D – Il capitolo finale del 2010.

Per quanto riguarda il cast, la pellicola vedrà il ritorno di Tobin Bell nei panni dell’iconico John Kramer/Jigsaw, serial killer spesso nell’ombra nei precedenti capitoli della saga che potrebbe ricoprire all’interno di quest’ultimo film un ruolo molto più centrale. Queste le dichiarazioni al riguardo da parte del regista Kevin Greutert nel corso di un’intervista rilasciata per Empire:

“Il Kramer di Tobin Bell sarà al centro della storia. Hanno provato a realizzare l’ultimo Saw senza di lui e per me è stata una mossa piuttosto coraggiosa“.

Greutert ha poi proseguito in merito a Saw X:

“Questo film torna ad un livello più realistico. Forse non alla semplicità del primo ma ci si avvicina. Più il pubblico riesce ad avere la sensazione che un ingegnere intelligente qual è Kramer potrebbe capire cosa fare con queste parti e farle funzionare meglio è. Si tratta di un viaggio emotivo di John Kramer e non tanto del mattatoio vissuto dal punto di vista delle vittime“.

Proprio in merito a cosa aspettarsi da questo Saw X, con l’avvicinarsi dell’uscita del film l’account Twitter ufficiale della pellicola ha pubblicato un poster che avrà sicuramente attirato l’attenzione da parte dei fan: un occhio cavato accompagnato da un cuore sanguinante e da un seghetto arrugginito. Ecco qui di seguito l’inquietante immagine.

La trama di Saw X

Saw X rappresenta un tentativo di risollevare la serie horror dopo il flop dell’ultimo capitolo Spiral – L’eredità di Saw risalente al 2021, un reboot che ha incassato solo 40 milioni di dollari al botteghino ricevendo recensioni esclusivamente negative da parte della critica.

Per quanto riguarda la trama di Saw X, il film, che vede anche il ritorno del personaggio di Amanda Young interpretato da Shawnee Smith, è ambientato tra gli eventi mostrati nel primo e nel secondo film, con un malato John Kramer che decide di recarsi in Messico allo scopo di sottoporsi ad una cura sperimentale per il suo cancro. L’intera operazione si rivela però alla fine una truffa, con il protagonista che decide di coseguenza di vendicarsi a suo modo dei suoi truffatori.