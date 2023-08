Jason Momoa fa la spesa da Erewhon a Calabasas con la figlia Lola e le sue amiche | Ecco come è andata

I clienti presso il lussuoso supermercato di Calabasas non avrebbero avuto difficoltà a riconoscere il divo di Hollywood Jason Momoa lunedì scorso.

Con i suoi sei piedi e quattro pollici, l’attore 44enne si ergeva tra gli acquirenti nel negozio, dove è stato fotografato mentre faceva la spesa con sua figlia adolescente e le sue amiche. Non era difficile riconoscerlo grazie al suo caratteristico chignon maschile e al suo stile grunge. La stella di Hollywood ha mostrato il suo tatuaggio tribale sulla manica con una canottiera bianca sfrangiata sul bordo, indossava pantaloni cargo sporchi e scarpe da ginnastica. Momoa ha lasciato che sua figlia di 16 anni, Lola, e le due amiche facessero la maggior parte della spesa.

È stato possibile vederlo mentre si intratteneva vicino all’ingresso, finendo una chiamata prima di entrare per pagare il conto. Il supermercato di alta gamma Erewhon, è diventato sinonimo dell’élite di Los Angeles. Nel corso degli anni è diventato celebre per i suoi prodotti ridicolmente costosi, come bottiglie d’acqua da 26 dollari. Dopo che il gruppo ha riempito un carrello della spesa con diverse borse della spesa, la star cinematografica ha aiutato le ragazze a portare la spesa fino all’auto.

Il villain di Fast & Furious Fast X camminava attorno, apparentemente ignaro degli sguardi che attirava. Nel frattempo, Lola è stata vista indietro mentre mangiava un’insalata, mentre suo papà faceva il lavoro più pesante. L’adolescente, che è l’unica figlia di Momoa con l’ex moglie Lisa Bonet, assomigliava in modo sorprendente alla sua bellissima madre.

Lisa Bonet e Jason Momoa

Momoa e Bonet, 55 anni, che si sono separati nel 2022, sono stati sposati per cinque anni, ma sono stati insieme fin dal 2007. Condividono anche un figlio, Nakoa Wolf, 14 anni. Rotoli di carta igienica e succo di mela biologico erano alcuni degli articoli nel carrello della spesa di Momoa lunedì, che a un certo punto è rotolato per terra mentre il gruppo si dirigeva verso l’auto. Diversi giovani fan sono stati visti aggirarsi intorno al parcheggio in attesa che emergesse, prima di chiedergli se potevano riportare il suo carrello all’ingresso. “Grazie ragazzo“, ha detto Momoa, schiaffeggiando giocoso un adolescente sulla schiena, forse senza rendersi conto che stavano solo cercando un’interazione con lui. Più avanti nella settimana, Momoa si è unito all’attrice Eva Longoria per una raccolta fondi benefica per le persone colpite dagli incendi di Maui.

L’evento si è tenuto al Night Market presso The Bungalow all’interno dell’hotel Fairmont Miramar di Santa Monica, in California, giovedì.

Volendo fare la differenza e avere un impatto sulle vite dal suo stato natale, Momoa si è alleato con Longoria per promuovere due dei sponsor della serata: Casa Del Sol tequila, il proprio brand di tequila della star di Desperate Housewives, e Meili Vodka, che è stato co-fondato dall’attore protagonista di Aquaman.

Il nativo di Honolulu si è espresso in modo molto chiaro nel dissuadere dal viaggiare a Maui dopo gli incendi devastanti che hanno letteralmente distrutto la città di Lahaina: “Non convincetevi che la vostra presenza sia necessaria“, ha scritto di recente in un post su Instagram:”Maui non è il posto adatto per una vacanza in questo momento. NON VIAGGIATE A MAUI“. Invece, ha incoraggiato le persone a lasciare le risorse alle numerose vittime della tragedia. “Mahalo a tutti coloro che hanno donato e dimostrato il loro affetto alla comunità in questo momento di bisogno.“