James Gunn e il suo nuovo film su Superman | Ecco i dettagli

Il regista James Gunn Sceglie un nuovo attore per Superman, ma il Focus non è l’infanzia dell’eroe. Ecco tutti i dettagli sul nuovo film DCU.

Nel mondo del cinema, il cambio di attori nei ruoli iconici dei supereroi è spesso un argomento di discussione accesa. Recentemente, James Gunn ha preso la decisione di sostituire Henry Cavill con un nuovo interprete per il ruolo di Superman. Tuttavia, questa scelta non indica un ritorno alle origini dell’eroe durante la sua giovinezza.

Il nuovo attore scelto, David Corenswet, è certamente più giovane di Cavill, ma la differenza di età non è eccessiva, si parla di circa dieci anni. Quando si pensa a un giovane Superman, è probabile che venga in mente l’immagine di Clark Kent nella fattoria con i suoi genitori adottivi, scoprendo gradualmente la verità sulla sua vera identità.

Questo aspetto era già stato esplorato ampiamente, soprattutto nella serie televisiva Smallville tuttavia, l’approccio alla storia sta per cambiare. Si prevede infatti che il nuovo film si concentri sul personaggio di Clark Kent mentre impara a bilanciare la sua vita normale da giornalista, la sua crescente storia d’amore con Lois Lane e il suo ruolo di Uomo d’Acciaio.

Superman Legacy

Recentemente, James Gunn ha risposto alle domande dei fan riguardo al suo prossimo film Superman: Legacy e quando si svolgerà la storia. In particolare, è stato chiesto se il suo “film sul giovane Superman” fosse ambientato nel passato. Gunn ha risposto: “Non stavo facendo un film sul giovane Superman, ma semplicemente un film su Superman!” . Sebbene non si sappia ancora con precisione quale sarà l’aspetto di questo nuovo film, l’entusiasmo per il suo arrivo è palpabile. Una parte significativa dell’emozione deriva dal fatto che questo film segnerà l’inizio di un nuovo universo cinematografico DC. Mentre gli attori per Superman e Lois Lane sono già stati scelti, le decisioni su Lex Luthor e l’Authority sono ancora in sospeso.

L’entusiasmo cresce ulteriormente perché questo progetto rappresenta una sorta di passione personale per Gunn. Lui stesso si sente in sintonia con Superman e ha dichiarato a The Hollywood Reporter: “Mi identifico completamente con Superman perché è tutto ciò che sono… È qualcuno che è un emarginato, che si sente come un alieno, ma allo stesso tempo è l’ultimo membro del gruppo, perché è Superman. Ed è un po’ ciò che provo anch’io.”

Superman: Legacy è attualmente previsto per uscire nelle sale il 11 luglio 2025. Con questa nuova interpretazione di un’icona, i fan e gli appassionati di supereroi sono ansiosi di vedere come James Gunn darà nuova vita a questo personaggio intramontabile.