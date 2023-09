Killers of the Flower Moon: il trailer finale del film di Martin Scorsese

Il trailer finale italiano ufficiale dell’ultima opera di Martin Scorsese.

Tra poco più di un mese, il prossimo 19 ottobre, vi sarà finalmente l’uscita in contemporanea mondiale di Killers of the Flower Moon, l’ultima opera di Martin Scorsese. Ad aumentare l’attesa nei confronti del film ci ha pensato ora l’arrivo del trailer finale italiano ufficiale.

Tra i titoli in assoluto più attesi dell’intera stagione cinematografica vi è senza ombra di dubbio Killers of the Flower Moon, nuovo film di Martin Scorsese proiettato in anteprima all’ultimo Festival di Cannes. A garantire in merito al film vi è il nome dello stesso Scorsese, regista leggendario tra i migliori della storia del cinema e autore di capolavori rimasti nell’immaginario collettivo come Taxi Driver, Toro Scatenato, Re per una notte, Quei Bravi Ragazzi o anche The Wolf of Wall Street.

Killers of the Flower Moon, che rappresenta la sesta collaborazione in totale tra Scorsese e Leonardo DiCaprio, può inoltre contare su un cast straordinario. Oltre a DiCaprio sono infatti presenti tra gli altri Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser e John Lithgow.

Il film è una produzione Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Production e Appian Way. Tra i produttori figurano invece lo stesso Martin Scorsese insieme a Dan Friedkin, Bradley Thomas e Daniel Lupi. A distribuire la pellicola nelle sale cinematografiche italiane è 01 Distribution.

La trama di Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon rappresenta un adattamento cinematografico del romanzo di David Grann basato su fatti realmente accaduti Gli assassini della terra rossa. Nello specifico, il film si basa su una storia realmente accaduta risalente agli anni Venti e su un periodo rimasto noto con il termine di regno del terrore. Al centro della storia vi è l’assassinio di decine di membri della tribù nativo americana degli Osage, uccisi in circostanze misteriose in seguito alla scoperta nelle loro terre del petrolio.

Diventati incredibilmente ricchi in seguito a tale scoperta, gli Osage andarono fin da subito incontro a manipolazioni e a inganni di vario tipo, con la tribù vittima di terribili e brutali violenze. Di conseguenza, l’FBI che nel 1923 decise di creare una squadra speciale allo scopo di poter indagare su tale vicenda.