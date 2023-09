Joe Jonas, le accuse dal noto personaggio: “Voleva foto private”

Il caso riguardante il cantautore e attore statunitense.

Joe Jonas al centro delle accuse da parte di una sua collega. Nel corso delle ultime giornate Joe Jonas è stato al centro di numerose voci di gossip per via del suo recentissimo divorzio dall’attrice Sophie Turner. A ciò si aggiungono alcune accuse mosse nei confronti del fratello di Nick e Kevin da parte di una sua collega, ovvero la star della serie Zoey 101 Alexa Nikolas.

Joe Jonas: le accuse da parte di Alexa Nikolas

Alexa Nikolas, attrice statunitense classe 1992 nota per i suoi ruoli non solo in Zoey 101 ma anche in Zack e Cody al Grand Hotel o in The Walking Dead, si è lanciata in alcune rivelazioni riguardanti Joe Jonas. Qui di seguito le sue parole: “Ho conosciuto Joe Jonas quando eravamo ancora adolescenti. E lasciate che adesso vi dica una cosa. Lui indossava l’anello della purezza e della castità però mi chiedeva foto senza nulla addosso“.

Qualche anno fa, lo stesso Joe Jonas, noto anche per essere il cantante della band Jonas Brothers, aveva voluto parlare nello specifico della faccenda degli anelli: “Ricordo che un argomento molto discusso era la faccenda degli anelli. Non potevamo scappare da quei gossip, è iniziato tutto quando ero molto giovane, avevo sui dieci o undici anni. C’è un programma che la gente fa in alcune chiese chiamato True Love Waits, dove aspetti il matrimonio per fare l’amore. Kevin e io abbiamo deciso di unirci: Nick ci ha provato più tardi. Poi abbiamo iniziato a lavorare con la Disney e il caso è esploso. Mi chiedo perché a tutti importasse della vita di tre ragazzini in camera da letto“.

Joe Jonas ha poi proseguito: “Ma allora avevamo spiegato che avevamo fatto queste promesse a noi stessi quando eravamo più giovani. Pochi mesi dopo, viene fuori che facciamo parte di una setta e che siamo plagiati. Per via della nostra età, a causa della Disney, a causa di quegli anelli, ci sono state così tante cose nel corso della nostra carriera che abbiamo dovuto addolcire. Poi abbiamo tolto gli anelli. A 20 anni sono stato con una ragazza ed è cambiato tutto. Non me ne pento. Penso che l’anello abbia rappresentato una parte importante della mia adolescenza, tutto qui. Crescendo ho capito cos’è importante per me e per la mia fede. Tutti cresciamo e capiamo ciò che ci sta a cuore, ecco cosa è successo. Ho intrapreso un viaggio interiore e adesso mi sento a mio agio con me stesso e con quello in cui credo. Sono un adulto. Molte cose sono cambiate però io non rimpiango o rinnego nulla“.

‘Zoey 101’ star Alexa Nikolas claims Joe Jonas ‘asked for n*des’ when they were teens: “I met Joe Jonas when we were teens and let’s just say he’s the guy who wore a purity ring but asked for n*des.” pic.twitter.com/n4WZElt85g — Millie-Rose Burton (@Milliesmemes) September 10, 2023

Il divorzio di Joe Jonas da Sophie Turner

Nel 2016 Joe Jonas aveva intrapreso una relazione con l’attrice britannica Sophie Turner, con i due che si erano sposati a Las Vegas nel maggio del 2019 per poi avere due figlie rispettivamente nel 2020 e nel 2022. Dopo quattro anni di matrimonio, Joe Jonas ha però ufficialmente divorziato da Sophie lo scorso 6 settembre, con la decisione che è stata comunicata pubblicamente tramite un post su Instagram.