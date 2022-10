Raimondo Todaro , la sua ex è famosissima e la conoscete tutti: ecco chi è

Un cold case – potremmo dire – quello che riguarderebbe la vita sentimentale del ballerino professionista Raimondo Todaro, che lo scorso hanno ha lasciato il parterre di Ballando Con Le Stelle riavvicinandosi alla scuola di Amici Di Maria De Filippi al fine di riconquistare l’ex moglie Francesca Tocca, che si è rivelata gelosissima di una sua ex.

Chi è la famosa ex del ballerino Raimondo Todaro e in quanti la conoscono trattandosi di un personaggio assai noto? E’ davvero famosa e pare che di lei Francesca sia molto ma molto gelosa…

Poco dopo la fine di quella famosa edizione di Ballando Con Le Stelle che ha dato adito al gossip di fantasticare – e non poco- su un presunto flirt con Elisa Isoardi, Raimondo Todaro è stato beccato mano nella mano con una quella che potrebbe essere più di una semplice amica: si tratta della bellisisma Sara Arfaoui, volto noto al pubblico di Rai Uno per il ruolo di professoressa del quiz show L’Eredità, condotto dal carismatico Flavio Insinna. Un flirt che ci sarebbe stato- dunque- un paio di anni fa quando lui era in crisi con la moglie Francesca Tocca con la quale fa ancora coppia fissa, per l’immensa gioia dei rispettivi fan. Tuttavia pare che lei sia sempre stata molto gelosa di Sara…

Beccato con lei…

A pubblicare le foto che per la prima volta mostrarono l’inedita coppia è stato il settimanale Chi che ha immortalato i due a passeggio per le strade di Roma mentre si scambiano un bacio e poi rieccoli insieme a bordo di un motorino. A quel punto il gossip è impazzato a più non posso e i fan della Isoardi hanno capito che era assolutamente vero il fatto che lei e il suo maestro di ballo fossero soltanto grandi amici.

Sara Arfaoui, la sua bellissima ex

Ma chi è Sara Arfaoui, la bellissima ragazza paparazzata accanto al ballerino Raimondo Todaro? E’ unamodella e professoressa del quiz show di Rai Uno L’Eredità . Ha 26 anni ed è nata a Nizza da genitori tunisini. Occhi azzurri, capelli mori e fisico statuario, la ragazza vanta oltre 75mila follower su Instagram dove campeggiano le foto che la vedono in qualità di splendida protagonista.

In un’intervista rilasciata a Ok Salute Sara ha commentato così il suo aspetto fisico: “Da bambina ero una spilungona dal viso stretto con labbra carnose, frutto delle mie origini tunisine, e dalle gambe secche secche. E tanto bastava perché gli altri miei coetanei mi percepissero come ‘diversa’ e mi bullizzassero”. La ragazza non è mai ricorsa a interventi estetici per cambiare la sua immagine, anche se qualche tentennamento in passato pare che ci sia stato, come ha lei stessa candidamente ammesso: “Non nego che in passato, di fronte a tutte queste pressioni, mi sia passato per la testa di rifarmi il décolleté, ma alla fine ho sempre resistito alla tentazione”. E con quali motivazioni in particolare si è basata per evitarlo? “Questo perché, anche se viene promosso come se fosse un semplice taglio di capelli, si tratta pur sempre di un intervento chirurgico con i relativi rischi e non si sa mai esattamente come il proprio corpo possa reagire all’innesto delle protesi”, ha poi lei spiegato.