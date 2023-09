Michele Bravi torna come giudice ad Amici? | Le rivelazione da Venezia 80

Ma è vero che il cantante Michele Bravi tornerà a lavorare come giudice nella prossima edizione di Amici? Ecco l’annuncio che ha fatto durante il Festival di Venezia.

La prossima edizione di Amici sta per cominciare, ma molti dei personaggi interni alla scuola non sono ancora stati confermati. Si sa per certo che ci sarà sempre Maria De Filippi, che ormai conduce lo show da più di vent’anni e che, invece, Arisa e Raimondo Todaro avrebbero abbandonato. La cantante per dedicarsi ad altri progetti, mentre il ballerino avrebbe litigato con la nota presentatrice.

In molti si chiedono chi saranno i giudici di quest’anno e si vocifera sulla presenza di Michele Bravi. L’artista ha lavorato in un’unica edizione del talent show (quella appena conclusasi, che ha visto la vittoria del ballerino Mattia Zenzola, seguito da Angelina Mango), ma ha convinto tutti, sia il pubblico sia gli addetti ai lavori.

Per il momento non si sa chi saranno i prossimi giudici, ma durante il Festival del Cinema di Venezia proprio il cantante ha fatto un annuncio particolare, che ha lasciato tutti senza fiato.

Amici 23, Michele Bravi torna nella giuria?

Durante Amici 22, Michele Bravi ha fatto parte della giuria insieme al ballerino Giuseppe Giofré (formatosi proprio nella stessa scuola quando era più giovane) e il cantautore Cristiano Malgioglio. Per il momento nessuno dei tre sembrerebbe essere stato riconfermato, ma il vincitore della settima edizione di X Factor avrebbe le idee chiare.

Sul red carpet del Festival di Venezia, infatti, ha espresso tutta la sua volontà di tornare nello show. In particolare, sembrerebbe aver apprezzato il continuo confronto con gli artisti più giovani: “Il contatto con i giovani aiuta la creatività ed è fonte d’ispirazione“, ha dichiarato. Per il momento non c’è niente di certo e bisognerà aspettare il verdetto di Maria De Filippi, ma è certo che il pubblico abbia apprezzato la presenza del cantante durante la scorsa edizione, che ha portato una ventata di freschezza allo show.

L’artista, infatti, ha solo 28 anni, ma vanta già un’incredibile carriera e una schiera di fan molto attiva, che lo sostiene fedelmente dai tempi di X Factor. E’ diventato famoso proprio grazie al talent di Sky, che lo ha visto vincere la settima edizione, sotto la categoria Under Uomini (all’epoca aveva solo 18 anni) capitanata da Morgan. Bisognerà aspettare per avere la conferma: intanto Amici ricomincerà il prossimo 24 settembre 2023.