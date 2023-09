Il volto di Amici vittima di un tragico incidente | Tutto è cambiato in un istante

Amici: un tragico incidente mette a rischio la vita di una ex concorrente. Il suo racconto con un video su TikTok.

Forse ve la ricorderete nell’edizione 2019 del talent Amici, tra i cantanti che si sfidavano nelle varie esibizioni, decretando poi la vittoria quell’anno di Marco Carta.

Martha Rossi è uno dei tanti talenti usciti dal programma di Maria De Filippi che, dopo l’attenzione ottenuta col programma, è riuscita comunque a ritagliarsi la sua strada.

Nata ventitre anni fa a Crotone, dal 2000 Marta Rossi partecipa a diverse manifestazioni canore come il Premio Mia Martini nel 2002 e Castrocaro Terme Voci e Volti Nuovi nel 2004. Nel 2007 entra a far parte della già menzionata settima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, nel 2008 prende parte al musical “Peter Pan” e, successivamente, scelta direttamente dal chitarrista dei Queen Bryan May per il ruolo di Scaramouche nel musical dedicato alla band “We will rock you“.

La performance ha consacrato il grande talento della ragazza, riconosciuto dallo stesso Bryan May, che ha continuato a sponsorizzarla anche al di fuori dello show. Martha, nei panni di una sulfurea Scaramouche, ha saputo tracinare sera dopo sera il pubblico teatrale, tra nostalgia, emozioni e risate, in un viaggio di speranza per un futuro migliore sottolineando l’impegno e il sacrificio necessari per cambiare ogni destino che sembra già scritto.

L’annuncio del tragico incidente

In un video su TikTok, con la voce tremante e gli occhi gonfi, ha raccontato di essere caduta dalle scale mentre trasportava un tapis roulant.

La paura è stata tale che la cantante-attrice ha voluto condividere sul social lo spavento ed alcune riflessioni sulla fugacità della vita. Ha espresso gratitudine per essere sopravvissuta e ha ringraziato coloro che l’hanno sostenuta in questo momento difficile. “Non date per scontata la vostra vita, può cambiare in un istante.” Il drammatico incidente le ha fatto capire quanto sia preziosa la vita e quanto facilmente possa essere messa in pericolo. Il suo messaggio è un richiamo a vivere ogni giorno appieno e con gratitudine.

La dinamica dei fatti

Sembra che Martha stesse trasportando un pesante tapis roulant per le scale, quando deve essere scivolata e l’impatto violento le ha fatto sbattere testa e spalla, mettendola in pericolo.

Fortunatamente, non ci sono fratture gravi, solo una piccola frattura alla clavicola e un brutto livido all’occhio. È stata prontamente soccorsa all’ospedale San Carlo di Milano, dove è stata trasportata d’urgenza e ha ricevuto assistenza immediata.