Timothée Chalamet, criticato dai fan al concerto di Beyoncé

I fan hanno duramente criticato il noto attore Timothée Chalamet per il suo atteggiamento durante il concerto di Beyoncé.

Negli ultimi giorni Timothée Chalamet sta facendo parlare molto di sé. Non tanto per la sua carriera nel mondo del cinema, che procede sempre con grande successo, ma piuttosto per la sua vita sentimentale. Da aprile, infatti, si discute della sua presunta relazione con l’imprenditrice Kylie Jenner, sorella minore di Kim Kardashian.

Lui è uno degli attori più promettenti degli ultimi anni: francese, è salito alla ribalta a livello mondiale nel 2017 grazie a Chiamami col tuo nome, film romantico tratto dal romanzo di André Aciman. Qui interpretava Elio, diciassettenne italiano che si innamora di Oliver (Armie Hammer), dottorando del padre, professore universitario. Poi il suo successo si è moltiplicato grazie a Dune e Bones and All.

Lei invece è nota soprattutto per la famiglia da cui proviene: i genitori sono Kris e Caitlyn Jenner e la sorella maggiore è Kendall Jenner. Ha anche diversi fratelli dal precedente matrimonio della madre con Robert Kardashian, tra cui Kim, Kourtney e Khloé Kardashian. Ha iniziato presto a lavorare come modella e oggi è un’imprenditrice di grande successo.

Il 4 settembre la coppia è stata avvistata a Los Angeles, al concerto di Beyoncé, che al momento sta guidando il suo Renaissance Tour. Qui però lui ha commesso un gesto che i fan non hanno apprezzato.

Timothée Chalamet, la sigaretta accesa al concerto di Beyoncé

Pochi giorni fa Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono stati visti al concerto di Beyoncé a Los Angeles. I social si sono riempiti presto delle loro immagini insieme, ma i fan non hanno solo parlato della loro presunta relazione, ma anche di un gesto dell’attore che non è stato ben accolto.

La star di Wonka, infatti, a un certo punto ha acceso una sigaretta, nonostante si trovasse in un posto al chiuso e quindi il regolamento del SoFi Stadium lo proibisse. I fan sono insorti, criticando fortemente l’attore, sostenendo che fosse un comportamento irrispettoso non solo verso gli altri spettatori del concerto, ma soprattutto verso la cantante stessa.

Timothèe Chalamet and Kylie Jenner at Beyonce’s Renaissance World Tour in LA tonight. pic.twitter.com/n1zhCKYuQZ — Pop Crave (@PopCrave) September 5, 2023

Questo atteggiamento ha diviso i fan: in molti, infatti, sono corsi a difendere il proprio idolo, sostenendo che la reazione del web sia stata esagerata. Per il momento l’attore non ha replicato: non si è scusato per la sigaretta e non ha rivelato nulla sulla sua presunta relazione con Kylie Jenner.