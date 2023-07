Dune Parte Due: trama ufficiale, trailer, curiosità

Finalmente l’attesa è finita: Dune Parte Due è in uscita a novembre 2023. Guarda il trailer!

Abbiamo una data. A partire dal 1° novembre 2023, il pubblico italiano avrà l’opportunità di vedere Dune – Parte Due al cinema, con distribuzione da parte della Warner Bros. Pictures. Il talentuoso regista canadese Denis Villeneuve torna al timone della sua macchina da presa, alla direzione del secondo capitolo di Dune, dalle premesse epiche.

La pellicola è ispirata al famoso romanzo di Frank Herbert, scritto tra il 1965 e il 1985, sei volumi che esplorano la vita sul pianeta Arrakis. Il film è prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures e ha un cast stellare.

La trama ufficiale della pellicola

Il film si prepara a stupire gli spettatori: dalla trama ufficiale leggiamo che la parte seconda andrà ad esplorare il viaggio di Paul Atreides, intrepretato da Timothée Chalamet, che si unisce a Chani e ai Fremen, per vendicarsi contro chi ha annientato la sua amata famiglia. “Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere”, riporta la trama ufficiale.

Alcune curiosità su Dune

Il regista Denis Villeneuve, 55 anni, ha preso le redini della regia, lavorando gomito a gomito con Jon Spaihts, basandosi sul romanzo Dune di Herbert. Il lavoro di produttori comprende Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. Gli esecutivi di produzione sono invece Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert, con Kevin J. Anderson. Quest’ultimo ha anche il ruolo di consulente creativo della pellicola cinematografica.

Il team di Villeneuve di filmmaker comprende Greig Fraser, direttore della fotografia e vincitore di un Premio Oscar, Patrice Vermette, scenografo vincitore di un Premio Oscar, Joe Walker, montatore anche lui vincitore di un Premio Oscar, Paul Lambert, supervisore degli effetti visivi e vincitore di un Premio Oscar, e Jacqueline West, costumista, anche lei nominata agli Oscar.

La colonna sonora del lungometraggio è del compositore e premio Oscar Hans Zimmer, compositore delle bellissime colonne sonore di Interstellar, Il re Leone, Il Gladiatore, Inception, per citarne alcune. Le riprese del film sono state realizzate in quattro stupendi paesi: Ungheria, Giordania, Emirati Arabi e Italia. L’hype è davvero alle stelle e non vediamo l’ora di goderci questo capolavoro del cinema odierno.