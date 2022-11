Chi è Taylor Russell, la protagonista di Bones and All

Taylor Russel, chi è la nuova icona a fianco di Timothée Chalamet nel nuovo film di Guadagnino, Bones and All. L’attrice è già diventata una beauty icon per il suo look moderno acqua e sapone.

Il nuovo film di Luca Guadagnino,Bones and All, è già un successo al botteghino: sta riscuotendo infatti un grande successo, merito non solo della storia ma anche del duo dei protagonisti formato da Timothée Chalamet e Taylor Russel.

La chimica tra i due nel film è palpabile e insieme reggono l’intera struttura della pellicola. Di lui già sappiamo essere stato nominato come uno degli attori più belli a livello internazionale, lei invece è già considerata una beauty icon: che abbia preso il posto di Zendaya in Dune? Questo non lo sappiamo ma siamo certi che i due attori insieme, oltre alla bellezza sono anche una coppia vincente nella recitazione. Ma dove l’abbiamo già vista?

Ecco tutto quello che non sai su Taylor Russel: biografia, età, filmografia e vita privata.

Chi è la nuova protagonista di Bones and All

Taylor Russel McKenzie è la protagonista interprete di Maren Yearly nel nuovo film di Luca Guadagnino, Bones and All. Ha 27 anni ed è nata il 18 luglio 1994 a Vancouver in British Columbia, Canada. E’ alta un metro e sessantaquattro centimetri, suo padre è adroamericano ed è cresciuta principalmente con lui e la famiglia della madre a Toronto, in Ontario. Non sappiamo però se la giovane attrice abbia fratelli o sorelle poiché è molto riservata nel tutelare la privacy della sua famiglia.

Ha cominciato la sua carriera nello spettacolo, come attrice emergente, nel 2012, sopo essere apparsa in un episodio della serie tv Emily Owens M. D. . Solo l’anno successivo ha preso parte anche a qualche film per il grande schermo come Una corsa per due. Dal 2013 fino al 2015 ha partecipato a diversi progetti televisivi come Blink, Mister Bugia, Strange Empire e Falling skies. L’anno successivo ha invece fatto un cameo in Dead of Summer. Ha avuto anche la possibilità di ricitare in moltissimi film e cortometraggi di vario genere fino all’esordio in Netflix, Lost in Space dove ha recitato dal 2018 al 2021.

Successivamente è stata scelta da Luca Guadagnino per il suo nuovissimo film, uscito già nelle sale, Bones and All. L’attrice recita insieme a Timothée Chalamet, il film si basa sull’omonimo romanzo di Camille DeAngelis. L’artista interpreta la parte di Maren Yearly, una giovane donna che impara a sopravvivere ai margini della società.