Uomini e Donne, la lite asprissima di Gianni Sperti: “Ti denuncio!”

Gianni Sperti protagonista della quarta puntata del programma condotto da Maria De Filippi.

Gianni Sperti è stato protagonista di una lite nel corso della quarta puntata di Uomini e Donne. A partire dall’ormai prossimo lunedì 11 settembre andrà in onda su Canale 5 la nuova edizione di Uomini e Donne. Nel pomeriggio di martedì è stata registrata la quarta puntata del programma condotto da Maria De Filippi, nel corso della quale è andata in scena anche una lite piuttosto accesa che avrebbe visto come protagonisti Gianni Sperti e Aurora.

Uomini e Donne: la lite tra Gianni Sperti e Aurora

La registrazione della quarta puntata della nuova edizione di Uomini e Donne ha visto andare in scena il diverbio tra Gianni Sperti e Aurora. Secondo le indiscrezioni del blogger Lorenzo Pugnaloni, la dama avrebbe accusato il noto opinionista di essere troppo violento e aggressivo dal punto di vista verbale. A quel punto, Sperti avrebbe minacciato di denunciarla e di ricorrere così alle vie legali.

Stando alle fonti di Isa e Chia, Gianni Sperti sarebbe quindi pronto a denunciare la dama del trono over: “Gianni avrebbe detto ad Aurora che se continuerà a dirgli che le fa violenza verbale la denuncerà“. A confermare quanto accaduto nel corso della registrazione del programma condotto da Maria De Filippi è stato anche Tv Blog:

“Per quanto riguarda il trono over, in studio c’è stata una discussione molto accesa tra Gianni Sperti e Aurora. Stando a quanto riportato dal profilo Twitter Trash Tv Stellare, Aurora ha accusato l’opinionista di perpetrare violenza verbale nei suoi confronti. Gianni Sperti ha replicato, minacciando Aurora di adire le vie legali“.

Uomini e Donne: Armando Incarnato fuori dal programma

Armando Incarnato ufficialmente fuori da #uominiedonne. Non si sa se per scelta sua o della redazione. pic.twitter.com/KfcCtOv5SF — Boomerissima (@Boomerissima) September 6, 2023

Sempre per quanto riguarda l’ultima registrazione di Uomini e Donne, si è potuta notare la presenza in studio anche di Tinì Cansino, con le voci su un possibile addio della showgirl e attrice al programma di Maria De Filippi che si sono dunque rivelate alla fine come non veritiere.

Chi sembrerebbe invece sempre più destinato a lasciare il dating show di Canale 5 è ormai Armando Incarnato. Di lui, nelle registrazioni delle ultime puntate, non vi è stata praticamente alcuna traccia. Il cavaliere del trono over rischia seriamente di non essere riconfermato dalla redazione, ma in molti hanno anche ipotizzato la possibilità che Incarnato sia alle prese nell’ultimo periodo con diversi problemi di natura personale che gli starebbero impedendo almeno per il momento di essere presente in studio.