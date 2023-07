Kim Kardashian è in vacanza in Italia | Ecco dove

L’imprenditrice statunitense Kim Kardashian sta trascorrendo le vacanze nel nostro Paese: ecco la meta che ha scelto.

La bella Kim Kardashian pochi giorni fa è volata in Italia per assistere all’ultima sfilata di Dolce & Gabbana. Una volta terminato l’evento di moda, ha deciso di rimanere ancora un po’ nel nostro Paese, dove al momento si sta rilassando in un luogo bellissimo. L’imprenditrice, infatti, ama moltissimo l’Italia e proprio qui si era sposata nel 2014 con l’ex marito Kanye West.

Si tratta di una delle personalità più importanti degli Stati Uniti, che in breve tempo si è affermata non solo in ambito lavorativo, ma anche nel mondo dei social. La sua famiglia è oggi conosciutissima in tutto il mondo: prima grazie al reality Al passo con i Kardashian (c’è chi ha paragonato The Ferragnez di Fedez e Chiara Ferragni a un progetto simile) e poi continuando a frequentare il mondo dello spettacolo.

Nel 2015 il Time l’ha definita una delle persone più influenti del mondo e da allora la sua popolarità non ha fatto altro che aumentare, insieme a quella delle sorelle Kourtney, Kim, Khloé Kardashian – nate dal primo matrimonio della madre – e Kendall e Kylie Jenner – nate dal secondo.

Kim Kardashian, la vacanza in Italia dopo la sfilata

Kim Kardashian ama tantissimo l’Italia e l’ha visitata parecchie volte. Addirittura, nel 2014 ha scelto Firenze come meta del suo matrimonio con Kanye West (la coppia si è lasciata nel 2021). L’influencer torna spesso nel nostro Paese e così ha fatto pochi giorni fa, quando, dopo la sfilata di Dolce & Gabbana – a cui ha partecipato come ospite – ha deciso di rimanere in Puglia per godersi un po’ di sole, mare e relax.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian (@kimkardashian)

Ama l’Italia, ma in particolare proprio la Puglia ed è molto felice delle sue vacanze, tanto che sta postando svariate foto su Instagram, dove sta mostrando ai follower le meraviglie naturali che la regione offre. In particolare, ha pubblicato diversi post che la vedono in abito da sera, pronta per l’evento, sempre con la Puglia come sfondo.

La passione per l’Italia è comune nella famiglia Kardashian. Per esempio, anche la sorella minore Kourtney ha deciso di convolare a nozze nel nostro Paese, quando si è sposata con il musicista Travis Barker in Sardegna, più precisamente a Portofino. In generale, bisogna ammettere che tantissimi vip stranieri apprezzano il nostro Paese e non bisognerà aspettare molto per vederli sulle nostre spiagge.