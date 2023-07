Patrizia Rossetti, sfogo sull’uscita di Barbara D’Urso a Mediaset | Ha rivelato che..

Patrizia Rossetti ha parlato dell’addio della collega a Mediaset e si è esposta. Ecco cosa ha detto.

A distanza da tre settimane continua a far parlare la notizia di Barbara D’Urso al suo decennale programma Mediaset, Pomeriggio Cinque. Infatti dopo la morte di Silvio Berlusconi, l’ente televisiva del Cavaliere ha subito una grande e massiccia rivoluzione tra i posti assegnati: le vecchie glorie a conduzione di programmi che ormai erano associati alla loro immagine, sono stati allontanati.

Infatti il figlio dell’ex presidente del Consiglio, Piersilvio Berlusconi, ha deciso che l’ente televisivo Mediaset dovrà subire un drastico cambio di immagine, cercando di abbassare i toni e rendendo più fruibili e meno antiquati culturalmente, la maggior parte dei suoi programmi in palinsesto.

E’ il caso di Barbara D’Urso? All’inizio la conduttrice aveva dichiarato di aver abbandonato il programma per motivi legati alla sua personalità e gusto personale: dopo anni nella conduzione di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso aveva dichiarato di voler fare altro ma a distanza di poco in molti hanno iniziato a commentare questa notiza, persone a lei vicine che hanno cercato sibillinamente di fare il punto della questione.

Come Patrizia Rossetti che recentemente e in modo educato ha cercato di dire la sua. Ecco cosa è successo.

Le parole di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti ha commentato la notizia dell’addio della collega sui social. Cercando di rimanere pacata, è stata invogliata dai suoi social a dire che:

“Ho un mio pensiero perché ovviamente sono colpita nel mio lavoro. Anche perché stiamo parlando di conduttrici molto valide. Quindi è vero che nella vita nessuno di noi è indispensabile. Un grande personaggio mi disse ‘il cimitero è pieno di persone indispensabili’. Questo per dire che siamo tutti utili e importanti, ma non indispensabili. Detto questo però c’è modo e modo di far uscire di scena una persona.Questo è successo anche a me e a Emanuela Folliero e anche aa tante altre persone. Non c’è garbo, diciamo che non c’è molta educazione. Dopo che uno ha fatto tantissime cose, che poi possono piacere o meno, non si può piacere a tutti. Però la professionalità non si discute. Una come lei ha prodotto tantissimo, da noi in Mediaset si produce e si va avanti con gli sponsor. Se ci sono gli sponsor significa che il programma e la persona funziona.

“Poi non si può piacere a tutti, c’è chi ti critica e chi ti idolatra. Però ci vorrebbe più garbo“