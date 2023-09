Pippa Middleton a Como per un matrimonio: l’errore fatale con annessa figuraccia

Pippa Middleton commette nuovamente lo stesso “errore” e al matrimonio dell’amica incorre in una imperdonabile gaffe.

Correva l’anno 2011 è Pippa, la sorella di Kate Middleton rivestiva il ruolo di damigella d’onore portandole il velo, ma come un’onta sull’evento, ha boicottato le regole del bon ton e del galateo internazionale, indossando un abito bianco come la sposa, che mostrava il suo lato B.

Fu una scelta giudicata troppo audace per un evento così sensazionale come il matrimonio del Duca di Sussex, tantopiù che l’abito indossato da Pippa e la sua smagliante forma fisica, ha rischiato di mettere in ombra la sorella Kate. Ora, sembra che la lezione passata non le sia servita. Invitata ad un matrimonio di un’amica, della durata di 3 giorni, sul Lago di Como, si è fatta nuovamente notare.

Insieme al marito James Matthews l’evento extra lusso sul Lago di Como, al Grand Hotel Tremezzo è stato una tre giorni di festeggiamenti, tra party esclusivi e la cerimonia vera propria avvenuta ieri, domenica 3 settembre.

L’errore grossolano

Ciò che quindi rese famosa Pippa Middleton in tutto il mondo nel 2011, per l’incresciosa noncuranza con cui scelse il suo abito per il matrimonio della sorella, non le ha vietato di persistere nell’errore madornale.

Trattandosi di un evento blindato ed esclusivo, i paparazzi erano assolutamente vietati. Tuttavia, alcune foto sono state pubblicate sul sito del DailyMail, dove Pippa appare divertita e sorridente con un outfit che ha fatto nuovamente inorridire i paladini del galateo. Sono poche le regole da seguire se si viene invitati ad una cerimonia di questo tipo, soprattutto se si ricopre il ruolo di semplice invitata, ma la ragazza sembra avere la memoria corta.

Cosa ha combinato Pippa?

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che il galateo vieta solo due colori durante un matrimonio per gli invitati: il bianco e il rosso.

La sorella di Kate, che aveva sfoggiato un abito meraviglioso bianco al matrimonio della futura regina d’Inghilterra, questa volta ha optato per un abito rosso, scivolando nuovamente nell’errore. Pippa, dunque, potrebbe aver dimenticato la precedente gaffe al matrimonio della sorella, ma il pubblico interessato al gossip della casa reale britannica che non se ne fa scappare una, anche questa volta non poteva perdersi la scivolata. Pippa è riuscita a sollevare il gossip, ma soprattutto il disappunto tra i reali d’Inghilterra. Confidiamo nelle prossime occasioni per riscattarsi.