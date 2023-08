Barbara D’Urso, la trattativa con Discovery | Cosa bolle in pentola

Nel toto-programmi 2024 per Barbara D’Urso ora compare anche Discovery. Fioccano proposte per la conduttrice.

Pier Silvio non la vuole, ma tutti ora la cercano. E così Barbara D’Urso dopo la rottura, tutt’altro che indolore con Mediaset, si prepara ad essere il personaggio del 2024, ancora però senza avere all’attivo un programma assegnato.

Poco male, perché la regina del salotto pomeridiano di Canale 5, sembra essere corteggiata da più emittenti televisive sia come ospite che naturalmente come conduttrice. Il contratto con Mediaset scadrà il 31 dicembre 2023, dopo 20 anni di collaborazione con l’azienda, ma intanto Carmelita si dà da fare per cercare di riposizionarsi nei palinsesti.

Tra le varie dicerie – Belve, Ballando con le Stelle, Domenica In, in cui comunque sarebbe inviata come ospite – ora spunta all’orizzonte anche un’emittente che sta preparando una proposta televisiva 2024 davvero competitiva.

Discovery punta gli occhi sulla D’Urso

Dopo aver accolto a braccia aperte Fazio, Littizzetto e Lagerbäck usciti dalla Rai dopo anni di vincenti stagioni di Che Tempo Che Fa, ora la piattaforma Warner Discovery ha in mente di proporre qualcosa anche alla D’Urso.

Laura Carafoli, la responsabile dei contenuti e delle produzioni locali della piattaforma (che comprende anche Nove e Real Time) ha parlato proprio della conduttrice napoletana. Carafoli ha spiegato su La Repubblica che ormai i palinsesti sono stati fatti, ma che le piacerebbe avere a che fare con la d’Urso in futuro.

Un’occasione da non farsi scappare

“D’Urso è un personaggio larger than life, spiritosa, molto curiosa, un personaggio su cui si possono dire tante cose: è una donna che ha fatto la storia della televisione. L’ho sempre seguita. Questa stagione è andata, non abbiamo un’idea, ma mi piacerebbe un domani averci a che fare, è più giovane di chiunque”, ha dichiarato la Carafoli.

Intanto la conduttrice, in Basilicata per ritirare un prestigioso premio, ha anche parlato del suo ritorno (non solo a teatro con Taxi A Due Piazze): “Sto passando un’estate molto serena e tranquilla e sono felice. Se sono delusa? Sì sono un po’ addolorata e delusa lo sono, però professionalmente sono molto tranquilla. Adesso mi godo l’estate e sono anche in vacanza, però ho molti progetti. I prossimi step sono tanti. Perché mi vorrebbero in altri luoghi. – ha continuato la conduttrice – Come dice Valerio Scanu in tutti i luoghi in tutti laghi. Mi rivolgo alle casalinghe, qualcuno ha detto che non esistono, ma ci sono, ed esistono, tranquille che torno, quando meno ve lo aspettate, ma tornerò davvero”.