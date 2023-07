Ilary Blasi in vacanza e filma un incontro inaspettato. Ecco cosa è successo.

La showgirl in vacanza ha condiviso nelle sue stories Instagram un incontro ravvicinato spettacolare. Recupera l’articolo!

Ilary Blasi è andata in vacanza. La showgirl infatti ha avuto una stagione lavorativa abbastanza intensa e possiamo dire che la sua vacanza sia meritatissima. Dopo un anno passato a cercare di ridimensionare il divorzio dal marito, Francesco Totti, oltre ovviamente a cercare di mantenere insieme la sua famiglia e lontana dalla stampa scandalistica, Ilary Blasi ha anche dovuto cercare di mantenere alto al conduzione del programma in onda su Canale 5, L’isola dei famosi, appena terminato.

In più, Ilary è sempre stata molto attiva sui social e cerca di rimanere il più possibile in contatto con i suoi fan, condividendo principalmente sul suo profilo Instagram foto e video di quello che le sta accadendo o di quello che sta facendo. Infatti in questi mesi di vacanza, Ilary e sua figlia Chanel sono insieme in Brasile, cercando di passare il più possibile tempo insieme prima di una nuova stagione televisiva che inevitabilmente allontanerà mamma Blasi dal focolare della casa.

Ed è proprio in Brasile che Ilary ha fatto un incontro speciale che sicuramente può capitare una sola volta nella vita. Le immagini video sono spettacolari. Continua per sapere cosa è successo.

Ilary Blasi a caccia di Balene

Tra le esperienze più interessanti e bizzarre che una persona può fare, annoveriamo sicuramente quella di spingersi a pochi metri da una Balena in alto mare. E’ quello che però ha fatto la conduttrice e showgirl Ilary Blasi che attualmente sta spendendo le sue vacanze in Brasile a Rio De Janeiro, una vacanza che a quanto pare le sta regalando emozioni mozzafiato. La conduttrice infatti, dopo aver visitato la città sta proseguendo la sua vacanza in relax ma senza farsi mancare il divertimento e le attrazioni che il posto può regalarle.

Nelle sue Instagram stories infatti, Blasi ha condiviso con i suoi fan video inestimabili, che la ritraggono in mare aperto a bordo di una barca a prendere il sole e…una balena nuotarle a pochi metri da lei. La donna ha infatti subito esclamato: “Eccola! E’ davvero enorme!” non riuscendo a trattenere l’entusiasmo. L’incontro è stato infatti molto ravvicinato: la balena era a pochi metri dalla conduttrice tanto che non è servito un binocolo o un teleobbiettivo per poter ritrarre il grande mammifero marino, nuotare spensierato nelle acque brasiliane. Il cetaceo usciva dall’acqua come a salutare la conduttrice e il momento condiviso è stato magico.