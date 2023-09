Elisabetta Gregoraci e il commovente ricordo della mamma: “Questa sera parlavo di te”

Il ricordo della madre scomparsa da parte della conduttrice televisiva.

Elisabetta Gregoraci ha ricordato commossa la madre scomparsa tramite i propri canali social. Come già accaduto un’infinità di volte nel corso degli ultimi tredici anni, Elisabetta Gregoraci ha voluto dedicare un pensiero nei confronti della madre, scomparsa il 4 marzo del 2010 per via di un tumore al seno. Dopo aver pubblicato nelle scorse settimane una foto in cui accarezzava l’immagine della mamma al cimitero, la conduttrice televisiva ha voluto parlare ancora una volta della sua perdita anche tramite il proprio profilo Instagram.

La dedica di Elisabetta Gregoraci alla madre scomparsa

Attraverso una storia condivisa sul proprio profilo di Instagram, Elisabetta Gregoraci ha voluto ricordare nel seguente modo la madre Melina, morta tredici anni fa a causa di un tumore al seno. Queste le sue parole all’interno del contenuto social, che consiste in una foto serale del mare con la luna sullo sfondo:

“Ciao mamma, questa sera parlavo di te a cena, della donna straordinaria che sei stata. Ti dedico questa foto che a me piace molto. Manchi“.

Nella mattinata di domenica, Gregoraci ha raggiunto il traguardo dei due milioni di follower proprio su Instagram. Questo il messaggio di ringraziamento da parte della diretta interessata:

“Un traguardo importante ed emozionante! Sarò sempre all’altezza delle vostre aspettative“.

Elisabetta Gregoraci a Porto Santo Stefano con il nuovo compagno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci, nata a Soverato in Calabria e da sempre legatissima alla sua terra d’origine, vive ancora nel Principato di Monaco anche dopo la separazione da Flavio Briatore, con cui è stata sposata per ben undici anni dal 2007 fino al 2018. Ciò anche allo scopo di poter rimanere vicino al figlio Nathan Falco nato nel 2010. Per la precisione, la sua abitazione si trova nel lussuoso quartiere Le Condamine a pochissimi passi dal mare.

Nel corso degli ultimi giorni, la showgirl e conduttrice televisiva è stata sorpresa in vacanza all’Argentario in provincia di Grosseto in Toscana in compagnia del suo nuovo fidanzato. Si sta parlando come ben noto dell’imprenditore Giulio Fratini, trentunenne ex compagno di Raffaella Fico e Roberta Morise laureatosi al Politecnico di Milano e inserito dalla rivista Forbes tra i più talentuosi under 30 che sono riusciti a distinguersi nel corso del 2020. Per la precisione, la coppia ha deciso di prendere in affitto una villa al Pozzarello, con i due che nelle ultime giornate sono stati avvistati diverse volte a passeggio sul lungomare toscano.