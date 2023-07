Caterina Balivo sul futuro di Barbara D’Urso: “Vi dico dove andrà”

La conduttrice ha parlato del recente addio di Barbara D’Urso alla Mediaset.

Caterina Balivo ha voluto parlare del prossimo futuro di Barbara D’Urso. Tra gli argomenti che hanno maggiormente catturato l’attenzione nel corso delle ultime settimane vi è ovviamente anche e soprattutto quello relativo alla recente separazione tra Barbara D’Urso e la Mediaset, con la conduttrice che ha perso di conseguenza anche la conduzione del programma di Canale 5 Pomeriggio Cinque. A parlare dell’argomento è stata ora anche Caterina Balivo.

Le parole di Caterina Balivo sul futuro di Barbara D’Urso

Caterina Balivo, conduttrice ed ex modella originaria di Napoli, tornerà in onda su Rai Uno per la stagione televisiva 2023-2024 a partire dal prossimo 11 settembre con il programma La volta buona. Una soddisfazione enorme per la classe 1980, che fa così il suo ritorno nella prima rete della TV pubblica.

Tra i tanti cambiamenti della prossima stagione televisiva quello che ha fatto più rumore è sicuramente quello relativo all’allontanamento di Barbara D’Urso da Mediaset. Un cambiamento tanto inaspettato quanto significativo, che ha portato come naturale conseguenza al sorgere di innumerevoli voci relative al possibile prossimo futuro della stessa D’Urso. Un argomento, questo, del quale ha voluto ora parlare anche la Balivo, che nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera ha ammesso di non conoscere i dettagli precisi della vicenda. Ecco di seguito alcune delle sue parole:

“Barbara è una grande professionista, a livello emotivo capisco il suo dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico, non è stato bello. Se la inviterò come ospite nel mio programma? Ci sarà la fila per poterla intervistare, immagino di vederla da Mara Venier più che da me“.

Caterina Balivo sul suo programma e su Lorella Cuccarini

Tornando al programma La volta buona, la Rai aveva in un primo momento preso in considerazione per il ruolo di conduttrice Lorella Cuccarini, che ha però rifiutato la proposta. Ecco le parole al riguardo da parte di Caterina Balivo:

“Lorella è una grande professionista e può dire quello che vuole. Io ho sorriso perché è una sliding door che si ripete, mi avevano proposto Festa Italiana perché Romina Power rifiutò il programma. Corsi e ricorsi: sono sempre stata grata a quella rinuncia“.

La conduttrice napoletana ha poi presentato più nello specifico il programma La volta buona ovvero una trasmissione che punterà a dare spazio a tutte le eccellenze italiane così come anche alle persone comuni, con le interviste agli ospiti in studio che saranno incentrate in misura prevalente si argomenti di attualità e di costume.