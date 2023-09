Bonnie Wright non è felice della sua Ginny | I fan di Harry Potter senza parole

L’attrice ha avuto da ridire su come il film ha reso il suo personaggio e i fan concordano: Ginny doveva essere un’altra cosa. Ecco perché.

Bonnie Wright, l’attrice che ha interpretato Ginny Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter, ha recentemente espresso la sua delusione riguardo al modo in cui il suo personaggio è stato rappresentato nei film. Anche se la saga di Harry Potter è giunta alla sua conclusione cinematografica diversi anni fa, Bonnie Wright non ha dimenticato il personaggio che l’ha resa famosa, Ginny Weasley, la giovane sorella di Ron e interesse amoroso di Harry. Tuttavia, Bonnie Wright è delusa da come Ginny è stata ritratta nei film e non può fare a meno di condividere il suo disappunto.

Infatti in una recente intervista al podcast Inside of You condotto da Michael Rosenbaum, l’attrice ha condiviso i suoi pensieri e sentimenti riguardo alla sua esperienza nella saga di Harry Potter e alla rappresentazione del suo personaggio. Ha spiegato che c’era molta pressione su di lei per offrire la migliore interpretazione possibile di Ginny, un personaggio molto amato dai fan.

Tuttavia, l’attrice ha dichiarato che è stata delusa dal fatto che il film non abbia dato abbastanza spazio al personaggio di Ginny per permetterle di esprimerlo appieno. Ecco perché.

L’intervista di Bonnie

Durante il podcast, l’attrice Bonnie Wright ha esordito così riguardo l’argomento: “Nel fare il mio lavoro, c’era una grande ansia su come avrei reso giustizia a questo personaggio amato dal pubblico“, ha raccontato l’attrice. “È stato difficile, specialmente quando molte scene dei personaggi sono state inevitabilmente tagliate dalla trasposizione dal libro al film. Quindi, non c’era molto materiale da utilizzare. A volte è stato deludente perché c’erano parti del mio personaggio che non potevano emergere a causa della mancanza di scene adeguate. Questo mi ha causato ansia e frustrazione. Non c’era spazio per grandi cambiamenti nelle sceneggiature, poiché erano sottoposte a una serie di revisioni. Ho capito che la mia ansia riguardava il timore che potessero pensare che stavo interpretando male il personaggio, ma poi ho realizzato che non mi era stata data la possibilità di farlo. Quindi, non era colpa mia“.

Bonnie Wright ha concluso la sua riflessione con un tocco di ironia, suggerendo che se solo i film avessero potuto durare più a lungo, avrebbe avuto l’opportunità di approfondire ulteriormente il personaggio di Ginny. Nonostante la delusione nei confronti della rappresentazione di Ginny nei film, Bonnie Wright rimane amata dai fan per il suo contributo alla saga di Harry Potter e il suo impegno nell’interpretare il ruolo di Ginny Weasley.