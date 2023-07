Festival di Venezia 2023: scelte le giurie della nuova edizione

Annunciate da poco le giurie dell’ottantesima edizione della manifestazione.

Il 30 agosto prende il via il Festival di Venezia 2023: annunciate le giurie della nuova edizione. Dal 30 agosto al 9 settembre avrà luogo l’atteso Festival di Venezia 2023, edizione numero 80 della storica e prestigiosa manifestazione. A testimonianza dell’avvicinamento all’importante appuntamento vi è stato il recente annuncio delle tre giurie internazionali del Festival.

Annunciate le giurie internazionali del Festival di Venezia 2023

Il Festival di Venezia 2023 entra finalmente nel vivo. A poco più di un mese dall’inizio ufficiale della manifestazione sono state infatti annunciate le tre giurie internazionali: quella del Concorso Venezia 80 presieduta da Damien Chazelle, quella della sezione Orizzonti presieduta da Jonas Carpignano e infine quella di Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis che è presieduta da Alice Diop.

La giuria Venezia 80

La giuria di Venezia 80 si occuperà dell’assegnazione del Leone d’oro per il miglior film, del Leone d’argento per la migliore regia, della Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, della Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, del Premio Speciale della Giuria, del premio per la migliore sceneggiatura, e del premio Marcello Mastroianni per il migliore attore o per la migliore attrice emergente.

A presiedere tale giuria è Damien Chazelle. Regista e produttore cinematografico statunitense, Chazelle è noto anche e soprattutto per la direzione di film in grado di riscuotere un enorme successo come Whiplash e La La Land, pellicola con protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling e capace di ottenere ben 14 candidature ai Premi Oscar del 2017 con la vittoria di sei statuette.

Gli altri componenti della giuria sono Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Love, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras e Shu Qi.

La giuria Orizzonti

La giuria Orizzonti si occuperà dell’assegnazione del Premio Orizzonti per il miglior film, del Premio Orizzonti per la miglior regia, del premio speciale della Giuria Orizzonti, del Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile, del Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile, del Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura e del Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio.

Presiede questa giuria Jonas Carpignano. Regista e sceneggiatore italiano, Carpignano ha vinto il premio di miglior regista per il film A Ciambra ai David di Donatello del 2018, mentre al Festival di Cannes del 2021 è poi arrivato anche il premio Europa Cinema Label per il film A Chiara.

Gli altri componenti della giuria Orizzonti sono Kaouther Ben Hania, Kahlil Joseph, Jean-Paul Salomé e Tricia Tuttle.

La giuria Premio Venezia Opera Prima

La Giuria del Premio Venezia Opera Prima si occuperà dell’assegnazione, tra tutte le opere prime di lungometraggio presenti, del Leone del Futuro e di un premio consistente in 100.000 dollari. Una somma messa a disposizione dalla Filmauro e che sarà diviso in parti uguali tra il regista e il produttore vincitori.

A presiedere questa giuria è Alice Diop. Regista francese con alle spalle diversi documentari, Diop ha esordito nel campo dei lungometraggi con il film del 2022 Saint Omer, che vinse i premi di Leone d’argento – gran premio della giuria e di Leone del Futuro alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia del 2022.

Gli altri componenti di questa giuria sono Faouzi Bensaidi, Laura Citarella, Andrea De Sica e Chloe Domont.