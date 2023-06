Fiorello provoca Raimondo Todaro: cosa è successo?

Il ballerino e coach di Amici, Raimondo Todaro, ospite da Fiorello a Viva Rai 2, che coglie l’occasione per alimentare il gossip…

L’edizione di quest’anno di Amici di Maria De Filippi è stata molto intensa e si è molto dibattuto in particolare su alcune uscite e scelte del professore di ballo Raimondo Todaro, che a quanto pare potrebbe non essere riconfermato per il prossimo anno.

Nonostante a vincere questa edizione sia stato Mattia Zenzola, un suo allievo, tra l’altro prediletto vista la disciplina dei balli latini di cui era rappresentante di categoria, il povero Raimondo non è molto quotato tra i coach del prossimo anno.

L’evento che avrebbe fatto adirare Maria è stato al centro del gossip nel corso delle puntate del serale del programma. In particolare, in una di queste sembra sia stato effettuato un taglio ad arte da parte degli autori – mai andato in onda quindi – su una discussione accesa tra Raimondo e Maria, nella quale la conduttrice lo avrebbe accusato di essere un gran presuntuoso.

Insomma, quest’anno il ballerino che per anni è appartenuto al cast dei professionisti di Ballando con le Stelle, non si è giocato bene la carta Mediaset e potrebbe tornare a bussare alle porte di “mamma RAI” per salvare la stagione televisiva.

Da Fiorello una performance memorabile

Invitato a Viva Rai 2 da Fiorello, Raimondo si esibito con lo strepitoso corpo di ballo del programma in un medley dedicato a Tina Turner, mostrando come sempre tutta l’esperienza e la competenza del mestiere, in una performance che ha commosso e che anche lo stesso Fiorello ha particolarmente gradito.

Il conduttore non ha perso poi l’occasione ghiotta di stuzzicare un pochino Raimondo sull’argomento caldo del momento: ci sarà o non ci sarà nella prossima edizione di Amici?

Todaro fuori da Amici?

Il ballerino non ha voluto rivelare nulla ed ha risposto alle domande incalzanti di Fiorello con un: “E chi lo sa”. Intanto si gode la visibilità ottenuta partecipando come ospite nei vari programmi tv e proseguendo con le serate estive che da sempre non gli mancano, grazie anche alla sua partner e moglie Francesca Tocca.

Nel frattempo, nella redazione di Amici si lavora alacremente e già si prepara il cast della prossima edizione, non solo nella selezione degli allievi, ma anche degli insegnanti. E sembra che siano già pronte delle sostituzioni nella danza, con il ritorno di Veronica Peparini, la storica insegnante del talent, o di Kledi Kadiu. Sarà vero? Staremo a vedere.