Nina dei Lupi: trama, trailer e cast del film a Venezia 80

Il 31 agosto esce nelle sale Nina dei Lupi, thriller-fantasy che ha già convinto la critica all’ottantesima edizione del Festival di Venezia.

Il cinema italiano quest’anno si è arricchito di una nuova perla, Nina dei Lupi. Si tratta di un’opera originale, che si contraddistingue per il suo genere particolare: parliamo, infatti, di un thriller dalle sfumature fantasy. Il film è già stato presentato in anteprima al Festival di Venezia come proiezione speciale in apertura alle Giornate degli Autori e ha raccolto grandi consensi. Ora è arrivato anche al cinema.

Nina dei lupi è diretto da Antonio Pisu, che si è anche occupato della sceneggiatura insieme a Pierpaolo De Mejo, Annapaola Fabbri e Tiziana Foschi. E’ stato prodotto e distribuito da Genoma Films.

Andiamo ad analizzare anche la trama e il cast. Quest’ultimo, in particolare, è completamente italiano e vanta degli attori eccezionali, che hanno convinto la critica con le proprie interpretazioni. La protagonista, Sara Ciocca, è giovanissima, essendo nata nel 2008.

Nina dei Lupi, tutto sul film di Antonio Pisu

La trama di Nina dei Lupi si svolge in un mondo distopico dove una tempesta solare rinominata come “la sciagura” ha impedito per sempre alla popolazione mondiale l’utilizzo dell’elettricità. Questo ha dato vita a una società completamente nuova, ma determinata a sopravvivere, una società dove vince solo il più forte nel tentativo di conquistare le ultime risorse di cibo.

Durante questa tempesta è stata ritrovata una neonata, che viene adottata e chiamata Nina. Nina cresce serenamente in un villaggio isolato tra le montagne, ma subito si mostra diversa rispetto agli altri bambini. Nina, infatti, ha un legame particolare con la natura e presto viene etichettata come “diversa”. Quando Nina è adolescente, un gruppo di predoni attacca il villaggio, uccidendo gran parte della popolazione e schiavizzando i sopravvissuti. Lei riesce a fuggire nel bosco e da qui inizia la sua storia quando scopre le sue origini e da dove deriva il suo profondo legame con la natura. Ecco il trailer.

Il cast di Nina dei Lupi comprende Sara Ciocca nel ruolo della giovane protagonista. Seguono Sergio Rubini (Fosco), Cesare Bocci (Alfredo), Sandra Ceccarelli (Diana), Tommaso Di Marco (Luca), Caterina Gabanella (Giovanna) e Davide Silvestri (Alessio). Il film arriverà nelle sale il 31 agosto 2023. E’ stato girato in Italia, più precisamente in Trentino, tra Ala e Vallarsa.