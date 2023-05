Federico Rossi e Paola Di Benedetto: i due di nuovo insieme?

Il cantante e la conduttrice di nuovo insieme dopo la rottura.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto si riavvicinano dopo la vecchia rottura.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto potrebbero essere ritornati insieme. Dopo una storia d’amore durata per circa tre anni, nel corso dell’estate del 2021 la conduttrice televisiva aveva annunciato pubblicamente la rottura con il cantante. Tra i due, però, ci sarebbe stato nell’ultimo weekend un deciso riavvicinamento.

Il riavvicinamento tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto

Nonostante la fine della propria relazione, Federico Rossi e Paola Di Benedetto erano comunque rimasti in ottimi rapporti. Merito con molta probabilità della fine serena della storia d’amore, che si sarebbe conclusa nel 2021 senza tradimenti o litigi di sorta.

Il cantante noto per far parte del cosiddetto duo Benji e Fede e la conduttrice, showgirl e modella italiana sarebbero dunque rimasti in contatto da buoni amici anche nel corso di questi ultimi due anni, con il possibile ritorno di fiamma che potrebbe aver avuto negli ultimissimi giorni. Come segnalato da una follower della famosa web influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, i due si sono visti al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique di Milano.

Stando a tale segnalazione, Rossi e la Di Benedetto, reduce dalla conclusione del proprio flirt con Rkomi, sarebbero rimasti l’uno al fianco dell’altra per tutta la durata dello spettacolo, a dimostrazione del fatto che tra i due non vi è alcun tipo di imbarazzo per via della passata storia d’amore. Nessun bacio in pubblico però tra i diretti interessati, motivo per cui risulta ancora difficile fare ipotesi in merito ad una possibile ripresa del vecchio rapporto.

Le parole di Paola Di Benedetto sulla rottura

Paola Di Benedetto aveva di recente parlato della sua rottura con Federico Rossi in questi termini:

“Mi avete scritto in tanti dicendomi di aver notato che tra me e lui c’è un distacco. Sapete che in questi anni ci siamo amati molto e che non è mai mancato il rispetto. Ovviamente abbiamo avuto alti e bassi come tutte le coppie, ma questa volta è stato diverso. Abbiamo parlato e abbiamo capito che era meglio continuare per strade separate. Non ci sono stati tradimenti o litigi, semplicemente abbiamo capito entrambi che la nostra storia d’amore era arrivata al capolinea“.

Poi la conferma del tipo di legame tra i due:

“Non avrei mai pensato di dirlo ad un mio ex, ma gli voglio un gran bene e questo resterà. Con lui ho capito che si può restare in buoni rapporti anche quando una storia non va avanti. Ogni tanto ci sentiamo e lui mi racconta di come vanno le cose e questo è bello“.

La fine della storia tra Di Benedetto e Rkomi

Ad alimentare le voci su un possibile riavvicinamento da parte di Paola Di Benedetto nei confronti di Federico Rossi contribuisce anche la recente rottura della conduttrice con Rkomi. La storia con il cantautore, diventata quasi subito di dominio pubblico, non è mai decollata ed è finita dopo solo qualche settimana.

Negli ultimi tempi nessun flirt ufficiale invece per Federico Rossi, di solito estremamente riservato per quanto riguarda la propria vita privata.