Nikita Pelizon torna con un nuovo singolo: il video con Massimo Boldi è virale

L’influencer Nikita Pelizon torna con il suo nuovo singolo Mojito. La coreografia è coinvolgente.

Originaria di Trieste, Nikita è nota al pubblico per essere stata una tentatrice di Temptation Island nell’edizione del 2018, per aver partecipato prima a Pechino Express, con Helena Prestes, e per essere stata vincitrice della settima edizione del GF Vip 7.

Oggi torna a incantare il suo pubblico con un nuovo singolo, dal ritmo coinvolgente e dalle sonorità estive. Subito i fan hanno apprezzato il suo nuovo singolo, accogliendo l’invito della cantante di duettare il balletto, diventando in poche ore virale su Tik Tok.

L’ex Vippona ha dichiarato: “Se Signorini mi vorrà, io sono pronta”

La vincitrice del Grande Fratello Vip è in un periodo molto felice e tranquillo della sua vita. Ora si gode l’estate e sta partecipando a tanti eventi, sia con scopo benefico, come DifendiAmo, condotto da Alex Belli e Delia Duran, sia in manifestazioni correlate alla musica.

La sua passione per la tv è ancora viva in lei. In un’intervista a Radio Cusano Campus, si è mostrata entusiasta delle novità che il prossimo Grande Fratello porterà. Papabile una possibile conduzione del GF Vip Party: il volto noto della tv ha subito aggiunto: “Se Signorini mi vuole, io sono pronta. Ho il suo numero. Sono qui!”

Tv ma anche musica: ecco la coreografia con Massimo Boldi

Nella serata di ieri a con scopo benefico, la Pelizon è stata la protagonista di un evento benefico, dimostrandosi sostenitrice della causa. La cantante ha poi condiviso un video della serata di ieri con Massimo Boldi. Entrambi si sono lanciati in una coreografia divertente su Tik Tok sulle note di Mojito, il nuovo singolo di Nikita. Alla fine del video appare anche l’ex naufraga e Pupa, Myrea Stabile.

“Nel caso in cui persino il nostro storico CIPOLLINO balli Mojito, cosa stai aspettando??? Ho adorato questo momento. Siete una fonte di energia positiva e grazie per i consigli”, si legge nel post pubblicato da Nikita Pelizon su Instagram. Il video subito è diventato virale, tra commenti, like e duetti. I fan hanno accolto positivamente sia il pezzo sia il balletto.