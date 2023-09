Marica Pellegrinelli e l’alcol: “Buttavo gli shottini a terra e lasciavo i cocktail pieni”

L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha voluto spiegare perché ordinasse alcolici senza poi berli.

Marica Pellegrinelli ordinava alcolici senza poi consumare: l’ex di Eros Ramazzotti ha voluto spiegare il motivo. La modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli ha voluto raccontarsi tramite i propri profili social rispondendo alle tante domande dei suoi numerosi follower. La trentacinquenne originaria di Bergamo ha spiegato tra le varie cose anche il perché fosse solita ordinare alcolici nei locali senza poi berli.

Le rivelazioni di Marica Pellegrinelli sul suo rapporto con l’alcol

Marica Pellegrinelli ha deciso di aprirsi con i suoi fan. In particolare, la modella si è soffermata su come riesca a mantenersi in forma e sul suo rapporto con l’alcol. Queste le sue parole anche in risposta a chi le chiedesse come affrontare nella maniera giusta le numerose battute che vengono molto spesso rivolte nei confronti degli astemi:

“Per anni ho fatto così, a buttare gli shottini a terra o a lasciare i cocktail pieni sui tavolini. Poi ho iniziato a non dire nulla. Oppure frasi mirate a ironia non richiesta. In realtà penso di avere bevuto poco e controvoglia fino ai 31 anni. Frase cattiva per quelli che mi bullizzano. Preferisco non avere borse sotto gli occhi, hangover, alito cattivo e i capelli bianchi. Per non parlare della menopausa. Ho smesso totalmente di bere da tre anni. Ho iniziato a tagliare nel 2018 dopo una notizia triste in famiglia. Una scelta che mi rende molto orgogliosa di me, ognuno faccia quello che vuole, fortunatamente siamo in democrazia, non giudico chi beve anzi. Posso anche aiutare a versare vino e in casa ne ho sempre per gli ospiti“.

Marica, fidanzata attualmente con William Djoko e madre di Raffaela Maria e di Gabrio Tullio, ha poi parlato anche di alcuni aspetti riguardanti la propria vita privata:

“Ho una piccola diastasi sopra l’ombelico, ma non ho avuto problemi. La verità è che mi sono data subito da fare. Usavo pancere o pantacollant alti e aderenti da subito, stavo sdraiata a terra con due kg di farina sulla pancia mentre guardavo la tv tutte le sere, ho fatto dal terzo mese post parto addominali passivi e tutta quella ginnastica che solitamente consigliano molto più tardi. Se abbia fatto bene non so. Io ne sono uscita felice. Per me faceva parte anche di un’ottica per tornare a lavorare. Gli anni sono passati e molti dimenticano come fossero spietati con noi modelle“.

Marica Pellegrinelli alla Mostra del Cinema di Venezia

Lo scorso 30 agosto ha avuto ufficialmente inizio l’edizione numero 80 della Mostra del Cinema di Venezia, che si concluderà poi il prossimo 9 settembre. Nel corso della seconda serata della prestigiosa manifestazione ha sfilato sul red carpet anche la stessa Marica Pellegrinelli. La modella si è presa la scena insieme alle altre star e celebrità lì presenti sfoggiando per l’occasione un elegantissimo abito nero con capelli lisci con riga al centro.