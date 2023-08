Giuseppe Cruciani tra Alfonso Signorini e Milly Carlucci? | Ecco la sua verità

Le indiscrezioni sul giornalista e conduttore radiofonico in bilico tra Mediaset e Rai.

Giuseppe Cruciani sarebbe al momento conteso da Alfonso Signorini e Milly Carlucci: ecco le sue parole. Arrivati all’inizio del mese di agosto manca ormai sempre meno all’inizio ufficiale della nuova stagione televisiva. Tra i tanti programmi pronti a ricominciare a partire da settembre e ottobre i più attesi sono senza ombra di dubbio Ballando con le stelle su Rai 1 e la nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5. Una cosa che in queste ore sta unendo a doppio filo i due show riguarda la situazione di Giuseppe Cruciani, che sarebbe al momento in bilico tra Milly Carlucci e Alfonso Signorini.

Le parole di Giuseppe Cruciani sul Grande Fratello

Il nome di Giuseppe Cruciani è stato fatto nel corso degli ultimi mesi sia per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che per Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Ecco le parole in un’intervista a TvBlog da parte del diretto interessato, che è partito smentendo le voci relative al reality show di Canale 5:

“Grande Fratello? Non c’è mai stato niente, non ho mai ricevuto telefonate, nulla di nulla. Poi se della cosa si è discusso altrove non so. Non è mai esistita la mia candidatura come opinionista. Possono scrivere ciò che vogliono, ma non c’era niente di vero. Tanto meno come concorrente. Infatti questa voce è stata messa in circolazione da chi non mi conosce, da chi non sa come sono fatto e che lavoro faccio. Si tratta di una balla colossale, anche perché conduco un programma radiofonico quotidiano a cui non rinuncerei mai. Resta il fatto che per me non c’è niente di male nel partecipare al Grande Fratello“.

Le dichiarazioni di Cruciani su Ballando con le stelle

Giuseppe Cruciani ha poi voluto smentire qualsiasi coinvolgimento anche con Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci che ripartirà in prima serata su Rai 1 a partire dal mese di ottobre:

“Pure qui, non c’è stato niente. Nulla si realizza se il conduttore di un programma, cioè la Carlucci, non ti telefona per proporti un progetto. E questo non è avvenuto. Poi intorno a lei ci sono tante persone, agenti, intermediari, autori che fanno il loro mestiere. Al ruolo di giudice a Ballando con le stelle non ho mai pensato. Nella vita mai dire mai, ma non sarebbe nelle mie corde. Non ho mai ballato e non ho mai guardato cinque minuti di danza in televisione, non saprei da dove cominciare. Riconosco comunque come sia uno show di grande successo, un prodotto top“.