Bastarden: trama, trailer e cast del film con Mads Mikkelsen

Tutto su Bastarden aka The Promised Land, il film drammatico e storico diretto da Nikolaj Arcel e con Mads Mikkelsen come protagonista, che uscirà al cinema il 31 agosto 2023.

Con la fine dell’estate arriveranno nelle sale tantissimi film interessanti. Non solo Oppenheimer – del quale si parla ormai da mesi, insieme a Barbie, ormai uscito diverse settimane fa – ma anche alcune pellicole che hanno debuttato nei mesi precedenti all’ultimo Festival di Venezia. Tra queste, ci sarà anche Bastarden, conosciuto anche come The Promised Land, che vede Mads Mikkelsen nel ruolo di protagonista.

Si tratta di un film storico e drammatico, dai tratti biografici. Si ispira al romanzo The Captain and Ann Barbara di Ida Jessen, che in Italia non è ancora stato tradotto. La storia si svolge a metà del 1700 e si concentra sul capitano Ludvig Kahlen, che parte per le aspre lande desolate della Danimarca con un obiettivo che a tutti sembra impossibile: creare una colonia stabile e fiorente, in onore del re. Se riuscirà a portare a termine questa missione, il re in persona gli darà un titolo nobiliare, a cui lui aspira da sempre.

Ma ecco tutto quello che c’è da sapere prima di vedere Bastarden.

Bastarden, tutto su The Promised Land, il film storico con Mads Mikkelsen

Bastarden, aka The Promised Land, si svolge nel 1755 e racconta la storia di Ludvig Kahlen, un capitano rimasto senza alcun sostentamento. Il re danese gli promette che lo renderà nobile se riuscirà a costruire una colonia ufficiale nello Jutland, terra inospitale ai confini della Danimarca, dove governo un proprietario terriero spietato, Frederick De Schinkel.

Qui il capitano stringe un forte legame con la cameriera Ann Barbara, che decide di fuggire da De Schinkel insieme al marito e rifugiarsi da lui. Da qui comincia lo scontro tra De Schinkel e Kahlen, ormai disposto a tutto pur di proteggere la nuova famiglia che ha ritrovato in queste terre. Qui il trailer.

Il cast di Bastarden comprende non solo Mads Mikkelsen – che interpreta il capitano Ludvig Kahlen – ma anche Amanda Collin nel ruolo di Ann Barbara e diversi attori danesi, tra cui Melina Hagberg, Kristine Kujath Thorp, Gustav Lindh, Morten Hee Andersen, Thomas W. Gabrielsson, Magnus Krepper, Søren Malling, Morten Burian, Jacob Lohmann, Olaf Højgaard e Felix Kramer.

Il film nasce da una collaborazione tra Danimarca, Germania e Svezia ed è il settimo lungometraggio danese ad aver gareggiato al Festival di Venezia nel corso di ottanta edizioni. Ha già convinto la critica e il 31 agosto arriverà anche al cinema.