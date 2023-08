Highlander: il reboot avrà come protagonista proprio lui | Ecco di chi stiamo parlando

Il regista ha rilasciato un piccolo aggiornamento sul possibile reboot del film. Il protagonista sarà.. Recupera cosa ha detto!

Il regista Chad Stahelski fornisce un aggiornamento sul tanto atteso reboot di Highlander. La saga fantasy, che iniziò inizialmente con il film del 1986 diretto da Russell Mulcahy, segue Connor MacLeod, un immortale spadaccino scozzese che deve combattere i suoi ultimi nemici eterni. Dopo il primo film, sono stati creati altri spin-off, tra cui romanzi originali, un film anime, film televisivi di live-action, una serie di animazione flash e fumetti.

Nel 2016 è stato confermato che Stahelski avrebbe diretto un reboot di Highlander, con Henry Cavill che si è unito al progetto nel 2021. Parlando con Josh Horowitz nel suo podcast Happy Sad Confused, Stahelski rivela che nel creare questo reboot, lui e il suo team creativo hanno riunito elementi dei precedenti programmi televisivi per creare una saga di Highlander ancora più ampia.

Ha persino accennato alla possibilità che il reboot funga da prequel. Di seguito riportiamo integralmente i suoi commenti. Ecco cosa ha detto.

L’intervista al regista

Durante il podcast Happy Sad Confused, il regista Chad Stahelski ha affermato che:

“Credo che ora abbiamo degli elementi molto validi. Il trucco è che quando hai lo slogan ‘può esserci solo uno’, non puoi semplicemente uccidere tutti la prima volta. Lo dirò per primo, la nostra storia coinvolge molti dei personaggi principali e cose del genere, ma abbiamo anche introdotto elementi di tutti i programmi televisivi e stiamo cercando di fare un po’ di un prequel, una preparazione per The Gathering, così da avere spazio per far crescere la proprietà.”

Le voci di un nuovo remake del primo Highlander risalgono addirittura al 2008. Da allora, ci sono state segnalazioni di precedenti iterazioni fallite con registi come Justin Lin, Juan Carlos Fresnadillo e altri ancora. Stahelski è solo l’ultimo potenziale regista, e il suo nuovo aggiornamento indica che è ancora completamente coinvolto nel futuro di Highlander, il che è un buon segno per lo sviluppo del progetto. Sebbene non ci siano rapporti concreti riguardo alla direzione che prenderà il remake di Highlander di Stahelski, ci sono state indicazioni che sarà un’opera più vicina a una tragedia moderna, più ancorata alla realtà, rispetto alla natura più fantasiosa dei film e della serie televisiva originali.

Riguardo a una data di uscita per il film, al momento non è stato confermato nulla, soprattutto perché le riprese non sembrano iniziare presto a causa dello sciopero di SAG-AFTRA.