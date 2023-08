El Conde: trama, trailer e cast del film di Paolo Larrain

Pinochet è un vampiro nel nuovo film in concorso a Venezia di Pablo Larraìn. Ecco tutte le informazioni sul film.

Il mondo cinematografico si prepara a immergersi in un’avventura unica grazie a El Conde, il nuovo film diretto da Pablo Larraín, che arriverà su Netflix il 15 settembre dopo la sua anteprima alla 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. El Conde si presenta come una commedia nera con elementi fantastici, offrendo una prospettiva unica sulla storia recente del Cile.

Il film introduce una versione immaginaria del temuto dittatore Augusto Pinochet, raffigurato come un vampiro di 250 anni che brama la sua fine. Vivendo nascosto in un decrepito palazzo nella gelida punta meridionale del continente, la malvagità diventa la sua fonte di sostentamento.

Tuttavia, a 250 anni, Pinochet prende una decisione straordinaria: decide di porre fine alla sua immortale esistenza, rinunciando a bere il sangue che lo ha mantenuto in vita. Questo drastico atto è motivato dalla sua avversione a essere ricordato come un ladro e dalla sua crescente insoddisfazione verso il mondo.

Inaspettatamente, una nuova relazione incendia una fiamma nella sua vita, spingendolo a vivere una nuova fase ricca di passione controrivoluzionaria. El Conde presenta uno scenario parallelo affascinante, dando vita a un horror con tonalità di commedia cupa, in cui il dittatore vampiro trova una nuova ragione per continuare la sua esistenza.

Cast e Curiosità

Il film vanta un cast eccezionale che porta i personaggi e la storia alla vita. Tra i protagonisti troviamo Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro e Paula Luchsinger, talentuosi attori che aggiungono profondità ai loro ruoli.

La sceneggiatura è stata creata da Pablo Larraín insieme al drammaturgo Guillermo Calderón. Larraín, regista cileno di grande rilievo, ha dimostrato la sua maestria in diversi film presentati in importanti festival internazionali. El Conde rappresenta un’aggiunta unica alla sua lista di opere, combinando elementi di commedia nera e horror in un contesto storico alternativo.

La produzione di El Conde è curata da Juan de Dios Larraín attraverso la Fabula, uno studio cileno di proprietà dei fratelli Larraín, che hanno dimostrato di essere figure di spicco nell’industria cinematografica.

Con El Conde, Pablo Larraín continua a dimostrare la sua abilità nel creare opere cinematografiche straordinarie e fuori dagli schemi. Questo film promette di affascinare il pubblico con una trama originale e una visione alternativa della storia, oltre a una rappresentazione coinvolgente del vampiro Pinochet.