The Promised Land: Mads Mikkelsen nel film in Concorso a Venezia | Guarda il trailer

Ecco il trailer ufficiale del nuovo film con Mads Mikkelsen. Recupera il trailer e scopri la data di uscita:

TrustNordisk, la rinomata casa di distribuzione cinematografica, ha svelato il tanto atteso trailer internazionale e il poster del prossimo dramma epico storico, The Promised Land. Diretto da Nikolaj Arcel e interpretato dal talentuoso Mads Mikkelsen, noto per i suoi ruoli in film come Indiana Jones and the Dial of Destiny, il film avrà la sua prima mondiale nella prestigiosa selezione competitiva del Festival del Cinema di Venezia.

The Promised Land trasporta il pubblico in una coinvolgente storia di coraggio e determinazione contro ogni ostacolo. La narrazione segue il viaggio di Ludvig Kahlen, un capitano impoverito con un’ambizione audace: conquistare la brughiera danese implacabile e stabilire una colonia a nome del Re. Le sfide apparentemente insormontabili che Kahlen affronta, unite alla sua ferma risolutezza, promettono un’esperienza cinematografica avvincente.

Cast e curiosità

Descritto da TrustNordisk come “una coinvolgente storia sulla conquista della brughiera, il racconto di un uomo orgoglioso e irremovibile, e della donna che diventa sua alleata nella lotta contro il male, la morte e la perdizione“, il film affronta non solo le sfide fisiche della ricerca di Kahlen, ma anche le dinamiche emotive e interpersonali che spingono avanti i personaggi.

La potente interpretazione di Mads Mikkelsen nel ruolo di Ludvig Kahlen è affiancata da Amanda Collin, nota per il suo ruolo in Raised by Wolves, che interpreta un personaggio cruciale che sta al fianco di Kahlen nel suo arduo viaggio. Il cast di supporto vanta talenti noti come Magnus Krepper, Simon Bennebjerg, Gustav Lindh, Kristine Kujath Thorp, Morten Hee Andersen, Jacob Lohmann e Felix Kramer, aggiungendo profondità all’insieme.

La sceneggiatura, frutto della collaborazione tra Nikolaj Arcel e il celebre sceneggiatore e regista danese Anders Thomas Jensen, noto per Riders of Justice, trae ispirazione dal bestseller danese del 2020 Kaptajnen og Ann Barbara (Il Capitano e Ann Barbara). L’adattamento promette di portare la coinvolgente narrazione in vita sul grande schermo.

Il pubblico danese attende con impazienza l’uscita del film, prevista per il 5 ottobre, offrendo loro la possibilità di assistere a questa saga storica portata sullo schermo da un cast e da una troupe straordinari.

Mentre si avvicina il Festival del Cinema di Venezia, la comunità cinematografica internazionale è in fermento per la presentazione di questo mastodontico progetto e per l’impatto che sicuramente avrà sul panorama cinematografico. Mentre il coinvolgente trailer invita gli spettatori a entrare nel mondo dell’audace avventura di Ludvig Kahlen, l’attesa per The Promised Land continua a crescere, promettendo un viaggio cinematografico che fonde storia, dramma e lo spirito risoluto dell’esplorazione.