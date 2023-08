Mattia Zenzola: da Amici a Ballando con le stelle | I suoi prossimi progetti

Il vincitore di Amici pronto a sbarcare nel programma di Rai 1 di Milly Carlucci.

Mattia Zenzola è pronto a passare a Ballando con le stelle di Milly Carlucci dopo il trionfo ad Amici. Da Amici a Ballando con le stelle. Questo il percorso pronto a compiere Mattia Zenzola, reduce dal recente trionfo nel talent show di Maria De Filippi. Il ballerino può rappresentare il nuovo colpo di Milly Carlucci per il programma di Rai 1 che tornerà in onda in prima serata a partire dal prossimo mese di ottobre.

Mattia Zenzola a Ballando con le stelle dopo la vittoria di Amici

Dopo Raimondo Todaro, Morgan, Arisa, Emanuele Filiberto di Savoia, Natalia Titova e tanti altri ad unirsi alla schiera di coloro che hanno partecipati sia ad Amici di Maria De Filippi che a Ballando con le stelle vuole unirsi ora anche Mattia Zenzola.

Queste le parole da parte del diretto interessato nel corso di un’intervista rilasciata per Superguida Tv:

“Non mi aspettavo di trionfare ad Amici, per me è stata una sorpresa. Ho sempre cercato di dare il meglio e per farlo ho lavorato tanto. Ballando con le stelle? Non mi dispiacerebbe partecipare, è un ambiente familiare in cui c’è la danza come modalità di espressione. Si tratta di un programma che ho seguito e che mi piace. Perché no? In che rapporti sono rimasto con la De Filippi? Maria ha mille impegni e dopo Amici si è dedicata anche ad altri programmi. Non abbiamo avuto tanto modo di sentirci ma sono convinto che lei c’è sempre. Tutto quello che è successo all’interno della scuola, a partire dai rapporti personali che si sono creati, è dipeso da Maria. Si tratta di una donna che mette tutti sullo stesso piano, che tratta tutti nello stesso modo. E questa è la cosa più bella“.

Le voci su un ritorno di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle

Restando sul tema riguardante il passaggio da Amici a Ballando con le stelle uno scoop degli ultimi giorni è quello relativo ad un possibile ritorno di Raimondo Todaro all’interno del programma condotto da Milly Carlucci. Questo il commento al riguardo da parte della stessa conduttrice:

“Non c’è nessun astio o risentimento per lui e per il passato. Se ho letto delle voci secondo le quali potrebbe lasciare Amici? Io mi chiedo se sia vero quello che si dice su questa presunta crisi. Trattative tra lui e Ballando con le stelle? Si dicono molte cose e sui social ho anche letto qualcosa. Mi ha fatto un po’ sorridere“.