Morto David Jacobs, creatore di Dallas e California

Lo sceneggiatore David Jacobs è scomparso all’età di 84 anni. Aveva creato tantissime serie tv di successo tra gli anni ’70 e ’80, tra cui Dallas, California e Paradise.

Il mondo della televisione piange un lutto molto importante: David Jacobs è deceduto domenica 20 agosto all’età di 84 anni, mentre era ricoverato al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank, in California. Lo sceneggiatore era noto soprattutto per il genere soap e aveva creato alcune delle serie più apprezzate degli anni ’70, tra cui Dallas.

L’annuncio della morte è stato dato dal figlio Aaron Jacobs, che ha lasciato un comunicato stampa per Variety. Lo sceneggiatore soffriva da anni di Alzheimer ed è deceduto per le complicazioni della malattia, lasciando un profondo vuoto nel mondo dello spettacolo.

David Jacobs ha fatto la storia delle serie tv lavorando a Dallas, la soap che è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 1978 al 1991, per quasi quindici anni. Il successo è stato così importante che dal 2012 al 2014 è stato prodotto anche un remake per un totale di tre stagioni e quaranta episodi.

Morto David Jacobs: chi era lo sceneggiatore di Dallas e California

David Jacobs nel corso della sua lunga vita aveva lavorato a molti progetti di successo, per la maggior parte serie tv. Oltre alle più famose Dallas e California (Knots Landing in originale), aveva creato anche il western Paradise, insieme al collega Robert Porter. Aveva inoltre collaborato ad altre soap più popolari negli Stati Uniti, come Four Corners, Family, Kingstone: Confidential, Bodies of Evidence e The Early Years, uno spin off di Dallas.

Aveva anche sperimentato il genere fantascientifico producendo la serie Lois e Clark – Le nuove avventure di Superman, mentre grazie al film thriller Homefront aveva ottenuto una nomination agli Emmy in quanto produttore esecutivo.

David Jacobs era nato nel 1939 a Baltimora, nel Maryland, e non aveva studiato sceneggiatura, bensì Storia dell’Arte, prima a Baltimora e poi a New York, dove aveva conseguito anche un Master di specializzazione. Da sempre appassionato di arte e di storia del cinema, aveva anche pubblicato diversi saggi sull’argomento, tra cui Master Painters of Renaissance e Chaplin, the Movies & Chaplin. Aveva tre figli: Albyn Hall, nata dal primo matrimonio con Lynne Oliansky; e Aaron e Molly, nati dal secondo matrimonio con Diane Jacobs, alla quale è rimasto legato fino alle fine.